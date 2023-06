Prima Reisen präsentiert Finnland-Flüge für 2024

Der privat geführte Reiseveranstalter - bekannt für seine einzigartigen Winterreisen im hohen Norden - führt in Zusammenarbeit mit Austrian Airlines Direktflüge nach Kittilä und neu auch nach Rovaniemi für den Winter 2024 ein. Gottfried Winkler, Leiter Reiseveranstalter Prima Reisen sagt dazu: "Unser Ziel ist es, unseren Kunden Reiseerlebnisse zu ermöglichen, an die sie lange und gerne zurückdenken werden. Mit den Direktflügen nach Kittilä und Rovaniemi ab Wien und München ermöglichen wir unseren Kunden den schnellsten und bequemsten Zugang zu unseren Winterabenteuern in Finnland."

Buchungsstart für Winterreisen 2024

Zusätzlich zu den neuen Programmen in Rovaniemi setzt Prima Reisen auf die beliebten Winterreisen nach Levi, welche sich in den letzten Jahren durch besonders hohe Kundenzufriedenheit auszeichneten.

Beide Reiseziele werden wöchentlich jeweils samstags vom 13. Jänner bis 26. März 2024 angeflogen.

"Unsere Winterreisen nach Levi sind schon buchbar, und in Kürze präsentieren wir unsere brandneuen Angebote nach Rovaniemi", so Christoph Gruther, Head of Product Management Prima Reisen. Winkler fügt hinzu: "Die Nachfrage ist groß und die Plätze sind begrenzt. Daher ermutigen wir vor allem unsere Kunden im Gruppenbereich, ihre Plätze so schnell wie möglich zu sichern."

Hohe Kundenzufriedenheit

"Prima Reisen hat sich in den letzten Jahren den Ruf erworben, außergewöhnliche Reiseerlebnisse speziell im Winter im großen Format zu schaffen. Neben Levi, dem größten Wintersportort Finnlands, werden auch in Rovaniemi, der Hauptstadt Lapplands, mit unserer Erfahrung und Expertise viele neue Kunden begeistern. Unser Team zeichnet sich dabei durch unglaubliches Organisationstalent und tiefe Liebe zum Detail aus", betont Gruther. "Die Zufriedenheit unserer Kunden ist dabei stets das Zeugnis unserer Arbeit." (red)