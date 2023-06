San Francisco: 150 Jahre Cable Car

„Keine andere Stadt auf der Welt hat Cable Cars. San Francisco war die erste City mit Cable Cars – und seit 1957 sind wir die einzige Stadt, die sie noch betreibt“, weiß Rick Laubscher, Präsident von Market Street Railway. Seine gemeinnützige Organisation hat sich zur Aufgabe gemacht, den historischen Nahverkehr in San Francisco zu erhalten. Im Rahmen des 150. Jubiläums werden in den nächsten Monaten viele Veranstaltungen und besondere Fahrten angeboten.

Fahrt mit der größten und ältesten Cable Car

Die als „Big 19“ bekannte Cable Car ist mit über 10 Metern Länge größer als die regulären Cable Cars, die lediglich 8,40 Meter messen. Das im Jahr 1883 von der Southern Pacific Railroad gebaute Fahrzeug fuhr auf der Market Street, bis das Erdbeben im Jahr 1906 den Betrieb abrupt beendete. Später wurde die Bahn bis 1942 auf der Sacramento-Clay-Linie eingesetzt. Vollständig restauriert wird die „Big 19“ bis Oktober jeden Samstag auf der California Street-Linie verkehren. Besucher können sich auf eine ganz besondere Fahrt in der ältesten Cable Car von San Francisco freuen.

Jeden Samstag (11 bis 17 Uhr), bis Oktober

Besuch der Tischlerei: Hier werden Cable Cars restauriert

Im Stadtteil Dogpatch werden die Cable Cars von Grund auf neu gebaut sowie aufwendig restauriert. Es ist ein für die Öffentlichkeit nicht zugänglicher Ort. Im 150. Jubiläumsjahr wird aber eine Ausnahme gemacht: Erstmals können Besucher den Konstrukteuren über die Schulter schauen. Jeden ersten Freitag im Monat öffnet der Cable Car Carpentry Shop seine Türen und bietet öffentliche Führungen durch die Schreinerei und Werkstatt an. Die Teilnehmerzahl ist auf 50 Personen pro Tour begrenzt.

Jeden ersten Freitag im Monat (11 Uhr), bis November

„Car 42“ mit Blattgoldverzierung

Die jüngste Cable Car-Linie in San Francisco wurde im Jahr 1891 eröffnet und fuhr durch die O’Farrell, Jones & Hyde Street. Einige Abschnitte wurden 1954 stillgelegt – bis auf den Abschnitt über die Hyde Street. Hier rollen noch heute die Cable Cars. Besucher können in den nächsten Monaten mit einer ganz besonderen Cable Car aus der damaligen Zeit fahren. „Car 42“ wurde originalgetreu restauriert. Mit seiner Blattgoldbeschriftung sieht der Waggon aus wie im Jahr 1907. „Car 42“ befördert Passagiere zwischen dem Cable Car Museum und dem Aquatic Park am Ende der Hyde Street-Linie.

Jeden ersten Sonntag im Monat (10.30 bis 19 Uhr), bis Oktober

Muni Heritage Weekend

In San Francisco existieren zwei verschiedene Betreiber im Nahverkehr, darunter die Muni (Municipal Railway). Das Muni Heritage Weekend vom 23. bis 24. September würdigt die öffentlichen Verkehrsmittel von San Francisco mit Fahrten in selten betriebenen historischen Straßenbahnen (Street Cars), Oldtimer-Bussen und einzigartigen Cable Cars. Zudem wird ein buntes Rahmenprogramm im San Francisco Railway Museum (77 Steuart Street) angeboten.

Am 23. und 24. September (10 bis 16 Uhr)

Weitere Einzelheiten zu den speziellen Jubiläumsangeboten und Feierlichkeiten unter www.sfcablecars.org/events. Hier erfahrenen Interessierte auch alles zur Geschichte der Cable Cars sowie zu den Sightseeing-Höhepunkten und kulinarischen Erlebnissen entlang der Strecken.

Das Cable Car Museum

Die allererste Testfahrt einer Cable Car fand am 2. August 1873 statt. Einen Monat später, am 1. September, wurde die erste Cable Car für die Öffentlichkeit in Betrieb genommen – das ist in diesem Jahr 150 Jahre her. Wer mehr über diese einzigartige Kabelstraßenbahn erfahren will, sollte das Cable Car Museum in der Mason Street (Stadtteil Nob Hill) besuchen. Zu den Ausstellungsstücken gehören unter anderem eine der ersten Cable Cars, die in der Stadt eingesetzt wurde, ehemalige Ticketschalter und viele alte Fotos. Das Gebäude aus markanten roten Ziegelsteinen beherbergt nicht nur das Museum, sondern auch das Depot und eine Werkstatt. Und im Maschinenraum schlägt das Herz des gesamten Cable Car-Netzwerks. Dort können Besucher die riesigen Räder beobachten, über die endlos die Kabel laufen. Das Museum hat täglich außer montags von 10 bis 16 Uhr geöffnet (am Freitag und Samstag sogar bis 17 Uhr), der Eintritt ist kostenlos.

Mehr Infos unter www.cablecarmuseum.org.

Drei Linien - reduzierte Tarife

Noch unvergesslicher als ein Besuch im Museum ist eine Fahrt mit einer Cable Car. Es gibt drei Linien: die Powell-Mason, Powell-Hyde und California Street Cable Cars. Sie verkehren täglich zwischen 7 Uhr und 23 Uhr. Eine Fahrt kostet 8 USD. Besucher, die häufiger mit den beliebten Bahnen fahren wollen, sollten sich einen „All-Muni Pass“ für 13 USD besorgen. Dieser ermöglicht unbegrenzte Fahrten mit den Cable Cars, den historischen Straßenbahnen der F-Linie, Stadtbahnen (Muni und Muni Metro) und Bussen. Im Zeitraum vom 1. Juli bis Ende 2023 wird dieser Ganztages-Pass zum Jubiläums-Preis in Höhe von 5 USD angeboten.

Mehr Details unter www.sfmta.com/getting-around/muni/cable-cars.

Die California Street-Linie

Die älteste erhaltene Cable Car-Linie (eröffnet 1878) verläuft von Ost nach West entlang der California Street. Die California Street Cable Car beginnt an der Market Street/Ecke Drumm Street, zwei Blocks westlich des Ferry Building (Embarcadero). Sie fährt durch den Financial District und passiert dabei viele historische Gebäude und moderne Wolkenkratzer. Dann geht es an Chinatown vorbei hinauf ins Viertel Nob Hill. In der Powell Street trifft die Bahn auf die anderen beiden Cable Car-Linien. Nächstes Ziel ist die imposante Grace Cathedral in der California Street. Von dort aus geht es wieder bergab. Die Fahrt endet an der Van Ness Avenue, einem wichtigen Nord-Süd-Boulevard der Stadt.

Die Powell Street-Linien

Die beiden anderen Cable Car-Linien, Mason und Hyde, starten beide an der Powell Street/Market Street, direkt neben dem Monument des Cable Car-Erfinders Andrew Hallidie. Beide Linien fahren in Nord-Süd-Richtung, durchqueren Union Square, das wichtigste Einkaufsviertel der Stadt, erklimmen Nob Hill, kreuzen auf dem Kamm die Strecke der California Street Linie und fahren auf der Powell Street vier weitere Blocks am westlichen Rand von Chinatown entlang nach Norden. Nach der Abbiegung in die schmale Jackson Street trennen sich die Linien.



Die Powell-Mason-Linie verläuft entlang der Mason Street nach Norden. Dabei streift sie das Viertel North Beach. Endziel ist die Taylor Street/Bay Street nahe Fisherman's Wharf.



Die Powell-Hyde-Linie ist die unter Besuchern am meisten genutzte Strecke. Sie folgt der Jackson Street (Washington Street in der anderen Richtung) vier weitere Blocks, um die Hyde Street zu erreichen, und biegt dann nach Norden ab. Es geht vorbei an Geschäften und Restaurants im Viertel Russian Hill. Oben angekommen passiert die Cable Car die Lombard Street, eine der berühmtesten Zickzack-Straßen der Welt. Es bieten sich wunderschöne Ausblicke, unter anderem nach Alcatraz. Anschließend geht es hinunter in die Beach Street/Hyde Street in den Aquatic Park, Teil des San Francisco Maritime National Historical Park.

Zwei Mann braucht es, um eine Cable Car zu fahren

Das Personal einer Cable Car besteht aus zwei Personen. Der „Gripman“ steht vorn und betätigt den Hebel, der den Wagen zum Fahren bringt. Die Cable Car hat keinen Motor – sie fährt nur, wenn sie an das unterirdisch verlaufende Seil geklammert ist. Anders als bei einer Berg-Seilbahn muss der Zugführer selbst bremsen, etwa wenn er sich an Haltestellen ausklinkt. Während er die stählernen Radbremsen mit einem Fuß-Pedal auslöst, zieht er mit dem zweiten Hebel die hölzernen Bremsklötze auf die Schienen und baut so den nötigen Widerstand auf. Außerdem ist ein „Conductor“ an Bord. Er muss auf Zuruf mitbremsen und kontrolliert die Fahrkarten.

Noch mehr Infos und Fakten zu San Franciscos Wahrzeichen, das auch auf der amerikanischen „National Historic Landmark“-Liste steht, findet man auf der neu gestalteten Website von SF Travel unter www.sftravel.com/things-to-do/attractions/iconic-sf/cable-cars. (red)