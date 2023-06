TUI LIVE erleben-Tour nach Kreta

Bei dieser TUI LIVE erleben-Tour konnten die Agents die Vielseitigkeit der Insel erkunden und ihr Produktwissen auffrischen. Die Ausflüge reichten vom Westen, über den Norden bis zum Osten der Insel.

Die Agents checkten nach ihrer Ankunft in Chania im Grecotel Lux Me White Palace ein und hatten am ersten Abend die Gelegenheit, das Hotel bei einem Rundgang zu besichtigen. Auf dieser Tour standen zahlreiche Besichtigungen von beliebten Hotels aus dem TUI-Portfolio auf dem Programm, darunter etwa das TUI Blue Insula Alba, das Agapa Beach, das Appolonia, der TUI MAGIC LIFE Candia Maris und das Pilot Beach Hotel sowie der TUI Kids Club Grecotel Marine Palace und das Luxusresort Daios Cove, in dem die Agents mit einem köstlichen Mittagessen in der Taverne überrascht wurden.

Robinson-Feelilng

Um die Produktvielfalt der griechischen Insel zu erkunden, checkten die Agents am dritten Tag im Robinson Ierapetra im Osten der Insel ein, wo sie am ersten Abend ein außergewöhnliches Essen im Spezialitäten-Restaurant King Minos erlebten. Der nächste Tag stand den Agents für die Besichtigung des Clubs zur Verfügung. Die Reisebüromitarbeitenden konnten bei einer Robinson-Produktschulung teilnehmen und am Nachmittag ging es zu einem Schnupperkurs der neuen Trendsportart Padel direkt im Club.

Ausflüge als Highlights

Die Highlights dieser Agenttour waren die Ausflüge nach Heraklion Stadt inklusive Shoppingtour, der Trip zur malerischen Stadt Chania sowie die Tour nach Agios Nikolaos im Osten der Insel. Am 4. Mai checkten die ReiseexpertInnen im letzten Hotel der Tour im Abaton Resort & Spa ein. Der vorletzte Tag stand den Agents für eine individuelle Hotelbesichtigung zur Verfügung, bevor es am nächsten Tag mit Austrian Airlines von Chania wieder zurück nach Wien ging.