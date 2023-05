ITA-Übernahme durch LH rückt näher

Die AUA-Mutter Lufthansa habe sich nach monatelangen Verhandlungen offenbar mit der italienischen Regierung über den Einstieg bei der Fluggesellschaft ITA Airways geeinigt. Demnach sagte der italienische Wirtschaftsminister Giancarlo Giorgetti - der Nachrichtenagentur Ansa zufolge, dass Lufthansa-Chef Carsten Spohr auf dem Weg nach Rom sei. Es könne später Neuigkeiten geben, sagte er auf Fragen nach den Verhandlungen zu ITA. Eine Lufthansa-Sprecherin wollte sich dazu nicht äußern.

ITA Airways soll Konzern in Italien stärken

Wie tip-online.at zuletzt HIER berichtete, verhandelt die Lufthansa seit Anfang des Jahres über den Kauf eines Minderheitsanteils an der Alitalia-Nachfolgerin. Nach früheren Informationen aus Verhandlungskreisen gehe es in einem ersten Schritt um eine Beteiligung von 40%. Nach Medienberichten in Italien bezahlt die Lufthansa dafür rund 325 Mio. EUR. Im Weiteren wolle LH die italienische Airline dann vollständig übernehmen.

Die Lufthansa verspreche sich von dem Kauf den nächsten großen Wachstumsschritt nach der 2017 abgeschlossenen Übernahme von Brussels Airlines. So sei Italien als drittgrößter Luftfahrtmarkt in Europa mit vielen Touristen und Geschäftsreisenden sehr attraktiv für die Gruppe.

Insgesamt wäre ITA dann der zwölfte Flugbetrieb der Lufthansa-Gruppe, zu der neben der Hauptmarke Lufthansa beispielsweise auch Eurowings, die Austrian Airlines (AUA) und Swiss aus der Schweiz gehören.

Während Spohr für ITA unter dem Dach der Lufthansa "gute Erfolgsaussichten" sieht, bezweifeln manche Analysten und Investoren, dass ITA nach der langen Geschichte hoher Verluste ihrer Vorgängerin Alitalia in absehbarer Zeit profitabel wird. Ihnen zufolge wären Europa-Flüge von und nach Italien fest in der Hand der Billigflieger - Ryanair oder Easyjet. Und auf der Langstrecke sind ITAs Marktanteile gering. (APA / red)