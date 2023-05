Brand USA eröffnet IPW 2023: Neue Kampagne & Reiseprognose

Brand USA, die Destinationsmarketing-Organisation für die Vereinigten Staaten, eröffnete den IPW 2023 mit einer umfassenden Pressekonferenz und präsentierte erstmals ihre neueste Marketingkampagne sowie Einblicke in die Verbraucherstimmung samt Reiseprognose für den internationalen Markt.

Der IPW ist die führende Fachmesse für Inbound-Reisen in die Vereinigten Staaten und bringt zum ersten Mal mehr als 5.000 TouristikerInnen aus über 60 Ländern in San Antonio, Texas, zusammen. Brand USA ist Hauptsponsor der jährlichen Veranstaltung, die von der U.S. Travel Association organisiert wird.

" Was die USA auszeichnet, ist Vielfalt"



Dass die USA ein unvergleichliches Reiseziel sind, veranschaulichen die auf der Pressekonferenz vorgestellten Reiseziele und Attraktionen - von legendär bis weniger bekannt von den besten Plätzen, lokale Küche kennenzulernen bis zu Orten, die man aus Film, Fernsehen und Songtexten kennt. Nicht nur jene Schauplätze bieten Anreize für die Reiseplanung - Sportereignisse und Luxusangebote vervollständigen das Spektrum der buchbaren Erlebnisse.

„Es gibt kein Reiseziel, das den Vereinigten Staaten gleicht“, sagte der Präsident und CEO von Brand USA, Chris Thompson, vor über 200 internationalen JournalistInnen. „Was die USA auszeichnet, ist Vielfalt. Es ist die Vielfalt unserer Geografie, die Fülle an unterschiedlichen Erlebnissen, die Diversität unserer Menschen und unsere einzigartige Popkultur.“

Neuer Aufschwung - neue Kampagne

Thompson zeigte sich außerdem optimistisch was den künftigen Reisetrend anbelangt: so sei er überzeugt davon, dass die aufgestaute Nachfrage den wirtschaftlichen Aufschwung in allen Regionen des Landes vorantreiben wird, da jetzt "immer mehr Menschen wieder Reisen buchen und ihre Träume ausleben". Darüber hinaus hob der CEO auf der Pressekonferenz hervor, dass zwei Hindernisse in jüngster Zeit abgebaut wurden: Die Fluggesellschaften erwarten bis Ende des Jahres eine nahezu 100-prozentige Wiederherstellung der Flugverbindungen, und seit 12. Mai ist für internationale Besucher keine COVID-19-Impfung bei der Einreise in die Vereinigten Staaten mehr erforderlich.

Der weltweite Neustart der Reisetätigkeiten habe aber auch zu einem hart umkämpften globalen Markt geführt, wie Thompson weiter ausführte. Um die Verbraucher schneller von der Reise-Sehnsucht zur Reise-Buchung zu bewegen, hat Brand USA daher in zehn Schlüsselmärkten die Marketingkampagne „This is where it’s at“ lanciert. Sie adressiert ein Versprechen an die Verbraucher: Egal wer man sein will und welche Erlebnisse man ersehnt – die USA sind der Ort, wo man alles finden kann.

Näherer Informationen über Brand USA unter: TheBrandUSA.com (red)