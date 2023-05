Sim Local eröffnet Store am Flughafen Wien

Damit bietet Sim Local ankommenden Reisenden ab sofort eine Auswahl an lokalen SIM-Karten von eety, Drei und Lyca. So können diese auch in Österreich nahtlos verbunden bleiben, ohne sich um zusätzliche Roaming-Gebühren sorgen zu müssen. Ein geschultes Team stehe bereit, um Kunden bei der Auswahl des richtigen Angebots für ihre Bedürfnisse, zu beraten. Darüber hinaus werden im neuen Store auch eine Reihe von Markenzubehör verkauft. SIM Local ist täglich von 6 Uhr bis 22 Uhr geöffnet und öffentlich für alle zugänglich.

"Wir sind davon überzeugt, dass internationale Reisende in Wien von der Erweiterung unseres Angebots um den internationalen Sim-Karten Experten Sim Local profitieren werden", so Philipp Ahrens, Senior Vice President Center Management am Flughafen Wien, im Rahmen der Eröffnung. Ian Rankin, Chief Commercial Officer von Sim Local, ergänzt: "Wir freuen uns mit dem Flughafen Wien zusammenzuarbeiten. So können wir auch Kunden in Wien unser marktführendes Angebot an lokalen SIM-Karten präsentieren, unsere globale Partnerschaft mit Lyca erweitern und unsere Beziehung zu Hutchinson festigen."

Über Sim Local:

Sim Local wurde 2011 gegründet und hat sich von seinem Hauptsitz in Dublin zu einem der weltweit größten lokalen SIM- und eSIM-Anbieter im Reisesektor mit Niederlassungen in London und Vancouver entwickelt. Mit der Eröffnung in Wien verfügt das Unternehmen nun über zwölf eigenständige Geschäfte.

Mehr Infos unter: www.simlocal.com (red)