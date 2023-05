Finnair führt neue Ticketart & Freigepäckgrenzen ein

Finnair führt in weniger als zwei Wochen gleich mehrere Änderungen ein: So ersetzt das neue Superlight-Ticket künftig das Economy Light auf Reisen innerhalb Europas. Ein wesentlicher Treiber für die Änderung sei die Notwendigkeit, die Menge des Handgepäcks an Bord zu reduzieren.

"Übermäßiges Handgepäck an Bord ist ein bekanntes Problem, das sowohl die Pünktlichkeit als auch den Reisekomfort beeinträchtigt“, sagt Ole Orvér, Chief Commercial Officer von Finnair. „Außerdem verbessern wir die Überwachung des Handgepäcks an Flughäfen und überschüssiges Handgepäck wird zum Selbstkostenpreis in den Frachtraum verlagert.“

Änderungen der Freigepäcksgrenzen

Aus diesem Grund ersetzt der Superlight-Tickettyp ab 1. Juni 2023 die Economy Light-Tickets auf allen Finnair-Flügen innerhalb Europas. Ab dann ist für Passagiere mit diesen Ticktets nur mehr eine kleine Tasche, die unter den Sitz passt, erlaubt - und ganz klar kein weiteres Handgepäck. Auch alle am Flughafen getätigten Einkäufe werden auf das Freigepäck angerechnet und müssen daher auch in die Untersitztasche passen.

Mitglieder der Finnair-Plus-Stufe, die mit einem Superlight-Ticket reisen, erhalten als Stufenvorteil zusätzlich zum Untersitzgepäck ein Handgepäckstück.

Für Langstreckenflüge und für die Business Class auf europäischen Flügen sind weiterhin Light-Tickets erhältlich, die ein normales Handgepäck sowie eine kleine Untersitztasche enthalten.

Für Kunden, die sowohl mit aufgegebenem Gepäck als auch mit Handgepäck reisen, ist der Tickettyp Classic weiterhin die richtige Wahl.

Ab dem 1. Juni verringert Finnair auch die Freigepäckmenge in der Business Class.

Darüber hinaus sind alle Sondergepäckmengen wie Golftaschen und Skiausrüstung von der neuen Ticketklassifizierung ausgenommen und nur noch gegen Aufpreis erhältlich.

Detaillierte Informationen zu den Änderungen unter: www.finnair.com/at-de (Red)