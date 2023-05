Einladung zum Deep South USA Grill-Event - Jetzt anmelden

Beim exklusiven Grill-Event "Deep South USA" in Kooperation mit Weber Grill & powered by tip haben die Südstaaten Alabama, Louisiana, Mississippi und Tennessee natürlich jede Menge Verkaufs- und Insider-Tipps mit im Gepäck. Präsentiert von den Expertinnen Janin Nachtweh, Alabama; Karen Gilsdorf, Louisiana; Julia Ueding, Mississippi und Nora Kutsche, Tennessee. Die Moderation übernimmt tip - Österreichs führendes Reisefachmagazin.

Deep South USA Grill-Event

Aber nicht nur das: die TeilnehmerInnen dürfen sich selbstverständlich auch über Köstlichkeiten vom Weber-Grill und coole Drinks freuen. Für die akustische Untermalung sorgt Live-Musik vom Gitarren-Virtuosen Simon Wahl und wer im anstehenden Sommer bei Freunden und Familie punkten will: ein Mini-Grillkurs beim Weber-Grillmeister ist die ideale Gelegenheit dazu. Also gleich zum Grill-Event anmelden und die "ganz große Portion Southern Hospitality" live erleben.

Details zur Party

Datum: 20. Juni 2023

20. Juni 2023 Uhrzeit: 19:00 bis 22:30 Uhr

19:00 bis 22:30 Uhr Location: Weber Original Store - Wiener Straße 131-133, 2345 Brunn am Gebirge

Anfahrt:

Als besonderer Service wird Teilnehmern - die sich beispielsweise den ein oder anderen Drink gönnen wollen - ein kostenloser Shuttle im komfortablen Dr. Richard Reisebus zur Verfügung gestellt. Abfahrt des Shuttles ist um 18.15 Uhr Schwedenplatz, 1010 Wien; Retour geht es um 22:30 Uhr - späteste Ankunft Schwedenplatz 23:15 Uhr.

im komfortablen Dr. Richard Reisebus zur Verfügung gestellt. Abfahrt des Shuttles ist um 18.15 Uhr Schwedenplatz, 1010 Wien; Retour geht es um 22:30 Uhr - späteste Ankunft Schwedenplatz 23:15 Uhr. Für Selbstfahrer stehen bei der Location kostenlose Parkplätze zur Verfügung.

Anmeldung: MitarbeiterInnen von Reisebüros und Reiseveranstaltern können sich ab sofort bis 2. Juni 2023 unter info@deep-south-usa.de zum Event anmelden. Aber Achtung: lieber schnell sein, denn die Teilnehmerzahl ist begrenzt und die Plätze werden nach dem Motto first come, first serve vergeben.

Alle Hardfacts zusammengefasst:

Was gibt es:

Köstlichkeiten vom Weber-Grill und coole Drinks

Live-Musik vom Gitarren-Virtuosen Simon Wahl

Mini-Grillkurs vom Weber-Grillmeister

Verkaufs- und Insidertipps von den Südstaaten ExpertInnen

Einfach die ganz große Portion Southern Hospitality. (red)