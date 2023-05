Nachhaltigkeits-Verein KlimaLink begrüßt neue Mitglieder

Um Transparenz hinsichtlich der Klimawirkung von Reisen zu ermöglichen, hat sich KlimaLink e.V. zum Ziel gesetzt, die Emissionswerte der wichtigsten Reisebestandteile als digitale Schnittstelle der Tourismusbranche zur Verfügung zu stellen. So kann die Klimawirkung sowohl in die Angebotsgestaltung als auch in die Reiseentscheidung einbezogen werden.

Nun stellen sich immer mehr Unternehmen und Verbände der Reisebranche hinter dieses gemeinsame Ziel: Seit Gründung des Vereins im Oktober vergangenen Jahres ist KlimaLink bereits auf 35 Mitgliedsunternehmen gewachsen. Neuestes Mitglied ist der viertgrößte deutsche Reiseveranstalter schauinland-reisen aus Duisburg.

„Nachhaltigkeit wird auch für die Touristik-Branche immer wichtiger. Dieser Verantwortung sind wir uns bewusst“, sagt Steffen Kassner von schauinsland-reisen. „Umso wichtiger ist es daher, dass wir unseren Gästen das Angebot machen, den Weg aktiv mitzugestalten", so schauinsland-reisen.

Starker Zuspruch aus der Branche

Auch PRIMA Reisen aus Österreich, Karawane Reisen sowie der Busreise - Verband BDO (Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen) haben sich der Gründung angeschlossen. Seit diesem Jahr außerdem neu dabei sind ÖBB Rail Tours, die Deutsche Bahn und die Schweizerischer Bundesbahnen, die Verbände RDA (Internationaler Bustouristik Verband) und asr (Allianz selbstständiger Reiseuternehmer) sowie Take It Travel und DREAMTIME Travel aus der Schweiz und die Nachhaltigkeitsspezialisten des Green Sign Institut.

KlimaLink Vorstandsvorsitzende Swantje Lehners ist hocherfreut über die Beitritte: „Der starke Zuwachs aus den unterschiedlichsten Bereichen der Branche zeigt uns, dass wir mit KlimaLink auf dem richtigen Weg sind. Wir freuen uns besonders, dass sich mit schauinsland-reisen ein weiterer bedeutender Player der Branche aktiv für die Kennzeichnung der Klima-Fußabdrücke einsetzt. Wunderbar finde ich auch, dass durch die wachsende Zahl an Mitgliedsunternehmen aus Österreich und der Schweiz unser Vorhaben in der gesamten DACH-Region in die Praxis umgesetzt wird.“ (red)