"FloridaKeysTV" bietet TV-Unterhaltung rund die Koralleninseln

Mehr als 75 Stunden Unterhaltung mit den Schwerpunkten Umweltschutz, Kultur, Kulinarik, nachhaltiges Reisen, Angeln sowie Tauchen bietet der Kanal "FloridaKeysTV“ aktuell. Unter anderem finden Zuschauer informative Titel wie „Florida Keys Protecting Paradise“, „Island Hopping Florida Keys“, „Spirit of the Florida Keys“ oder „Florida Keys Ultimate Family Vacation”. Weitere Sendungen sind bereits in Planung und werden von dem in Florida ansässigen Unternehmen Crawford Entertainment produziert.

Infos & Insidertipps vom Sofa aus

„Unsere kostenfreie Streaming-Plattform ermöglicht ein perfekt zugeschnittenes Programm“, erklärt Stacey Mitchell, Director des Florida Keys Tourism Council. „Mit FloridaKeysTV können sich Zuschauer über die Vielfalt der Inselkette erkundigen und sich beispielsweise über Nachhaltigkeitsinitiativen wie ‚Connect & Protect‘ informieren, mehr über die Hochseefischerei erfahren oder die einzigartige Kultur der Florida Keys erleben.“

FloridaKeysTV wird vom Florida Keys Tourism Council unterstützt und steht bei zahlreichen Anbietern zur Verfügung darunter Amazon Fire TV, Roku, Apple TV, Android TV, Apple AppStore, und Google Play Store sowie auf zahlreichen Smart TVs wie Samsung oder LG.

Mehr Infos zu den Florida Keys & Key West unter: www.fla-keys.de (red)