Dertour Campus Live Experience in Toronto

Begleitet von Key Account Christian Harrer reiste die Gruppe zuerst zu den Niagarafällen, wo nicht nur Hotelbesichtigungen am Programm standen, sondern auch eine klassische Bootstour und ein Spaziergang „behind the falls“. Das Highlight bei den berühmten Wasserfällen: ein Rundflug mit dem Hubschrauber und die nächtliche Beleuchtung der Niagara Falls.

Zurück in Toronto wurde die Stadt mit einer Bike-Tour erkundet - natürlich durfte auch ein Besuch auf dem berühmten CN-Tower mit seiner einmaligen Aussicht nicht fehlen.

„Die Mischung aus Hotelbesichtigungen, Sightseeing-Programm und Freizeit waren für mich einfach perfekt. Man bekam einen tollen Einblick in Land und Leute und ich freue mich, die Destination Kanada nun besser verkaufen zu können. Danke an Christian für sein Engagement und die tollen Tage in Kanada, die mir für immer in Erinnerung bleiben werden“ schwärmt Martina Marko, Springer Reisen Villach.

Agents in Toronto

Bei der Tour in Toronto dabei waren: Monika Beck (Herburger Reisen Dornbirn), Judith Wiesinger (Reisewelt Linz), Sarah Heugenhauser (Kuoni – Check In Reisen Saalfelden), Sarah Entleitner (Ruefa Reisen Innsbruck), Martina Marko (Springer Reisen Villach), Astrid Spandl (Sabtours Touristik Linz), Karoline Feit (Schlömicher Reisen Liezen), Franziska Zwerger (Die Reiserei Salzburg), Christian Leoni (Unicus Reisen Bozen), Christian Navratil (Fasan Reisen Hof) und Christian Harrer (Dertour Austria & Rewe Austria Touristik). (red)