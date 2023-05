Griechenland auch 2023 Top-Reiseziel der TUI-Kunden

Vergangenes Jahr konnten Kreta und Rhodos bereits historische Höchstwerte bei den Gästezahlen verbuchen, für die Sommersaison 2023 liegen die Buchungseingänge für die griechischen Inseln noch einmal deutlich höher. Durchschnittlich verzeichnet Griechenland im Vergleich zum Vorjahr 25% mehr TUI Gäste aus Österreich. Besonders gefragt sind die griechischen Inseln Kreta, Rhodos und Kos. Aber auch viele andere griechischen Destinationen wie Korfu, Karpathos, Zakynthos, Thessaloniki, Kefalonia, Samos, Santorin und Skiathos werden im TUI Portfolio angeboten.

"Wer seinen Sommerurlaub auf Kreta, Rhodos oder Kos verbringen möchte, sollte möglichst bald buchen," empfiehlt Gottfried Math, Geschäftsführer TUI Österreich. In den griechischen Urlaubsdestinationen wurden im letzten Sommer die Betten knapp, deshalb hat TUI das Angebot weiter ausgebaut. Neu im Programm ist heuer unter anderen das Vier-Sterne-Hotel TUI Suneo Althea Village auf Kreta am Ortrand von Kato Daratso bei Chania im Nord-Westen der Insel, das ab Wien und Graz mit Direktflug erreichbar ist, sowie das TUI Suneo Niriides Beach Hotel in Psalidi auf Kos südlich von Kos-Stadt. „Unsere Marke TUI Suneo ist bei preisbewussten Gästen sehr beliebt“, ergänzt Math.

Erweitertes Griechenland-Angebot

TUI bietet mit mehr als 4.500 Hotels in 24 griechischen Regionen auf dem Festland und den Inseln laut eigenen Angaben "das umfangreichste Angebot für Hellas". Das Portfolio an eigenen Hotelmarken und -konzepten in Griechenland wird stetig ausgebaut. Gäste haben die Wahl aus insgesamt 49 TUI-Hotels der Marken TUI Kids Club, TUI Blue, TUI Magic Life, Robinson, TUI Suneo und Atlantica. Mit dem Joint Venture-Partner Atlantica Hotels & Resorts treibt die TUI Group ihre Hotelstrategie weiter voran.

Mit bis zu 127 Flügen pro Woche ab Österreich ist Griechenland eines der Top-Reiseziele unter den TUI Gästen. Die meisten Flüge gehen nach Heraklion (38), gefolgt von Rhodos (21), Thessaloniki (13) und Kos (11).

900 TUI Experiences

Außerdem bietet TUI Kunden in Griechenland rund 900 TUI Experiences für die unterschiedlichsten Interessen an, darunter auch zahlreiche nachhaltig zertifizierte Ausflüge der TUI Collection, die die Umwelt schonen und zugleich die lokale Gemeinschaft unterstützen sollen. So stehen sowohl für Kulturbegeisterte als auch für Entdecker und Genießer zahlreiche Ausflüge bereit.

Ein beliebter Ausflug der TUI Collection ist beispielsweise die „Rhodos Food & Wine Tour mit einem lokalen Guide“. Er verbindet den Besuch charmanter Dörfer und ihrer historischen Bauten im Landesinneren mit der Verkostung von lokal gepresstem Olivenöl in einer nahegelegenen Mühle. Zum Mittagessen geht es in eine familiengeführte Taverne, die ohne Plastik auskommt, lokale Produkte und sogar Wasser aus dem örtlichen Brunnen serviert. Ein Erlebnis, das den Weg zum nachhaltigen Tourismus auf der Insel greifbar macht.

Preisbeispiele:

Sieben Nächte im Vier-Sterne Hotel Elektra Beach, Karpathos, kosten mit Frühstück im Standard-Doppelzimmer mit Flug ab Salzburg z. B. am 4. Juli ab 779 EUR pro Person.

Sieben Nächte im Fünf-Sterne Hotel Mediterranean, Zakynthos, kosten mit Halbpension im Standard-Doppelzimmer mit Flug ab Wien z. B. am 23. Mai ab 849 EUR pro Person.

Sieben Nächte im Vier-Sterne Hotel Aristoteles Holiday Resort & Spa, Thessaloniki, kosten auf Basis All Inclusive im Standard-Doppelzimmer mit Flug ab Wien z. B. am 6. Juni ab 799 EUR pro Person.

Sieben Nächte im Drei-Sterne Hotel Margarita, Korfu, kosten mit Frühstück im Standard-Doppelzimmer mit Flug ab Graz z. B. am 2. Juni ab 629 EUR pro Person.

Weitere Informationen unter: www.tui.at/griechenland (red)