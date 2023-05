TUI LIVE erleben-Tour in Marsa Alam

In Begleitung von Ulrike Palmetzhofer, TUI B2B Servicecenter Österreich, reiste die Gruppe an tauchbegeisterten Reisebüromitarbeitenden Ende April mit Austrian Airlines ab Wien direkt ans Rote Meer. Im Rahmen der Tour konnten die Agents so nicht nur die wichtigsten TUI Produkte im Reiseziel Marsa Alam live erleben sondern sich auch von der Unterwasserwelt überzeugen lassen.

Programm der Tour

Den ersten Halt machten die Agents im Fünf-Sterne-Resort Hilton Marsa Alam Nubian. Da das Hotel direkt am Strand mit geschützten vorgelagerten Korallenbänken liegt, hatten die TeilnehmerInnen auch sogleich die Möglichkeit den Nachmittag zum Schnorcheln zu nutzen. Am zweiten Tag standen dann Hotelbesichtigungen, und zurück im Hilton Marsa Alam Nubain ein exzellentes Abendessen, am Programm.

Das Highlight der Tour war ein Ganztagesausflug mit zwei Tauchgängen. Bei diesem Ausflug konnten die Teilnehmenden die einzigartige Unterwasserwelt live erleben. Danach checkte die Gruppe für die verbleibenden Nächte im Fünf-Sterne Casa Mare Resort ein. Am vorletzten Reisetag nahmen die Agents an einer Schnorcheltour bei den Jaz Hotels teil, anschließend ging es zur Besichtigung der Hotels Albatros Sea World Marsa Alam und Three Corners Fayrouz Plaza Beach Resort. Am 3. Mai ging es dann mit Air Cairo wieder zurück nach Wien. (red)