Abu Dhabi präsentiert neue Sommerkampagne

Die neue Sommerkampagne ist Teil des Plans von Abu Dhabi, bis Ende 2023 rund 24 Mio. Besucher anzuziehen und soll daher das breite Spektrum an Erlebnissen und Abenteuern während der Sommersaison aufzeigen.

Darüber hinaus stellte das DCT Abu Dhabi im Rahmen der 30. Ausgabe des Arabian Travel Market drei neue Werbeaktionen vor, die Reisende zusätzlich zu einem VAE-Urlaub animieren sollen.

Abu Dhabis Sommeraktionen 2023

So bietet der Abu Dhabi Summer Pass Nutzern Zugang zu über 30 Attraktionen, 600 Restaurants und einer Vielzahl von Einzelhandelsgeschäften. Besucher profitieren außerdem von der „Stay More, Pay Less"-Promotion in teilnehmenden Hotels, die für drei gebuchte Hotelübernachtungen eine zusätzliche Nacht kostenlos bietet.

Weitere Vorteile für Familien bietet das „Kids Go Free“-Angebot, bei dem für jeden zahlenden Erwachsenen ein Kind einen kostenlosen Hotelaufenthalt und Mahlzeiten erhält. Zusätzlich dürfen sich Kinder über freien Eintritt in einem der Themenparks von Yas Island ihrer Wahl freuen.

Darüber hinaus werden den ganzen Sommer über weitere unterhaltsame Attraktionen und Veranstaltungen - darunter auch SeaWorld Abu Dhabi, das am 23. Mai eröffnet - angeboten.

Ein weiterer besonderer Service: Urlauber können den ganzen Sommer über mit dem Experience Abu Dhabi Shuttle Bus nahtlose und kostenfreie Verbindungen nutzen - und das zu einer Vielzahl an Indoor-Themenparks, inspirierenden Kulturstätten und anderen Attraktionen.

Weitere Informationen gibt es unter: summer.visitabudhabi.ae (red)