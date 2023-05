Explora Journeys: Mauro Uliassi kocht für die Gäste der Explora I

Die Reisenden können das Menü auf der Jungfernfahrt, die am 17. Juli beginnt und am 25. September 2023 in New York endet, genießen. Als erster Guest Chef im Restaurant Anthology, das zu den 11 kulinarischen Angeboten am Bord gehört, wird Chef Uliassi mit seinem Team eine kunstvolle Mischung aus traditioneller und moderner italienischer Küche auftischen.

Drei Michelin-Sterne

Chef Mauro Uliassi ist bekannt für seine innovative und kreative Interpretation der italienischen Küche und seine Gerichte haben ihm weltweite Anerkennung eingebracht, darunter ganze drei Michelin-Sterne. Die Küche von Uliassi spiegelt seine Leidenschaft für das Meer und seinen tiefen Respekt für die Umwelt wider: Sie ist eine Hommage an die Texturen und Aromen des Ozeans, wodurch sie perfekt zum Bestreben von Explora Journeys passt, gastronomische Angebote mit nachhaltigen und lokal erzeugten Produkten zu präsentieren und gleichzeitig die Gäste in einen kulinarischen „Ocean State of Mind“ zu versetzen.

Restaurant Anthology als Bühne

Das Restaurant Anthology auf der Explora I fungiert als kulinarische Bühne für Guest Chefs, die in Zusammenarbeit mit Franck Garanger, Head of Culinary bei Explora Journeys, Menüs kuratieren, die internationale Küchen sowie dazu passende Weine von außergewöhnlichen Winzern zu einem einzigartigen Geschmackserlebnis kombinieren.

"Ich freue mich sehr, mit Explora Journeys zusammenzuarbeiten und meine kulinarischen Kreationen den Gästen der Explora I servieren zu dürfen. Ich kenne die MSC Group seit vielen Jahren, weshalb mir diese Kooperation sehr am Herzen liegt. Es ist eine einzigartige Möglichkeit, meine Interpretation der italienischen Küche präsentieren zu dürfen und gleichzeitig einen Fokus auf die Schönheit und Nachhaltigkeit des Meeres zu lenken. Der unendliche Reichtum des Ozeans inspiriert mich sehr und ich kann es kaum erwarten, ein kulinarisches Erlebnis für die Gäste des Anthology zu kreieren, das alle Sinne anspricht“, so Chef Mauro Uliassi. (red)