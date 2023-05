Sunny Cars: Aktuelle Nachfrage weit über Vorjahresniveau

„Die Beliebtheit der Ferienautos steigt immer weiter“, so Thorsten Lehmann, Geschäftsführer von Sunny Cars, äußerst erfreut über die aktuelle Lage. „Nach sechs Monaten des neuen Geschäftsjahres (Start 1.11.2022) lässt sich dies nun eindeutig belegen. Gegenüber der Zeitspanne von November 2021 bis Oktober 2022 verzeichnen wir jetzt über 30% mehr Buchungen.“

Die mehr getätigten Reservierungen fallen dabei insbesondere auf die Klassiker der europäischen Mittelmeerziele zurück. So steigerten sich beispielsweise allein im Top-Ziel Spanien die Buchungen um fast 40%, in Griechenland um knapp 35%.

Gleichzeitig sinken die Preise für die einzelne Anmietung. Auch das Kundenverhalten ändert sich, so buchen Mietwagen-Fans ihr Auto wieder kurzfristiger.

Mietwagenmarkt im April 2023

Rund 50% aller im April 2023 getätigten Buchungen fallen auf Abreisen im April und Mai 2023. Nicht einmal 20% der Reservierungen beziehen sich auf die Hochsaison im Juli und August 2023. Das Mietwagen-Geschäft entwickelt sich also weiter zu einem Kurzfrist-Business.

„Dieser Trend macht Sorge mit Blick auf den einzelnen Gast“, so Thorsten Lehmann. „Denn auch dieses Jahr erwarten wir zur Hochsaison vereinzelte Engpässe bei den Vermiet-Stationen. Gerade wer sich eine bestimmte Wagenkategorie wünscht – wie etwa den beliebten Kleinwagen – sollte so früh wie möglich einbuchen."

Aktuelle Preisentwicklung:

Vor einem Jahr lagen die Preise am Mietwagenmarkt im April extrem hoch, mit einem Durchschnitt von über 600 EUR pro Buchung. Dieses hohe Niveau verschwindet zusehends. Erstmalig seit der Preisexplosion liegt Durchschnittspreis wieder bei knapp unter 500 EUR pro Buchung. Die Entwicklung aus den Vormonaten setzt sich somit fort.

Top-Zielgebiete Sunny Cars:

Die meisten Buchungen im April 2023 entfielen auf diese fünf Zielgebiete:

Spanien Griechenland Portugal Italien USA

(red)