Dertour Campus Live Trip nach Porto

Begleitet wurde die Damenrunde dabei von Petra Seigmann, Key Account Ost, die neben dem Besuch der wichtigsten Sehenswürdigkeiten in und um Porto auch für Visiten zu einigen DER Touristik Vertragshotels sorgte. So ging es für die Gruppe an der Küste entlang erst in den Norden bis in das mittelalterliche Hafenstädtchen Viana do Castelo, und anschließend in eine der ältesten Städte Portugals, Ponte de Lima. Nach Besichtigung einer typischen Portweinkellerei inklusive Verkostung, sowie einem Besuch im neuen Kulturdistrikt WOW – World of Wine – bildeten ein Abstecher in die historische Altstadt Portos sowie eine Bootsfahrt auf dem Douro den krönenden Abschluss.

Damenrunde unterwegs in Porto

„Vielen Dank für dieses schöne Campus Live. Die Mischung aus Hotelbesichtigungen und Land und Leute war perfekt. Ich bin überzeugt, dass alle Reiseteilnehmerinnen einen guten Überblick und viele positive Verkaufsargumente aus dieser tollen Stadt mit nach Hause gebracht haben", so Hildegard Ivanic, Weltweitreisen Eugendorf.

Außerdem mit von der Partie waren neben Petra Seigmann und Reiseberaterin Hildegard Ivanic, Evelyne Gaulhofer (Komet Reisen Pinkafeld), Monika Gissing (Die Reiserei Graz), Andrea Glanzer (OEAMTC Reisen Villach), Laura Kalcher (Ruefa Reisen Wels), Jasmin Mold (Raiffeisen Reisen Korneuburg) Monika Thurnhofer (Reisewelt Mauthausen), Tamina Walzer (TUI Das Reisebüro Wien), Elke Schautzer (Springer Reisen Leibnitz) und Ines Stangl (Gruber Reisen Leoben).