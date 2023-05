Kneissl Touristik präsentiert SommerReisen-Folder 2023

Um es Reisebüros und Kunden leicht zu machen stellt Kneissl Touristik im neu erschiednen Folder für die Sommersaion 2023 alle noch buchbaren Produkte vor: So locken beispielsweise vielfältige Angebote für Norden und Nordwesten darunter: Island in allen Facetten - mit und ohne Hochland, Irland mit und ohne Nordirland, Skandinavien auf dem schönsten Weg zum Nordkap, Gotland, Wales oder Schottland.

StudienErlebnisReisen & KulturReisen

Außerdem bietet Kneissl Reisenden wie gewohnt eine breite Palette an StudienErlebnisReisen, die im Hochsommer u.a. nach Rumänien, ins Baltikum, ins Baskenland oder an die Nord- und Ostsee führen. Besonders im September sind schon wieder Spaniens Regionen auf dem Reiseplan, Katalonien, Barcelona, Jakobsweg, Kastilien beglücken mit unvergesslichen Eindrücken.

Auch KulturReisen in Österreich sind noch buchbar und ermöglichen Kunden exklusive und erlesene Momente bei den Bregenzer Festspielen, der Schubertiade und den Festspielen im Burgenland.

Fernreisen im ReiseSommer 2023

Für Kunden die es in die Ferne zieht, empfehlen die Spezialisten von Kneissl Touristik Afrika: Uganda, Kenia, Namibia mit Chobe NP und Viktoria-Fällen und Frühling in Südafrika mit der verschwenderisch üppigen Wildblumenblüte im Namaqualand schenken Natur pur.

Faszinierende Reiseimpressionen sind aber auch bei Reisen in Kirgistan und Jordanien, in den schönsten Nationalparks in USA West oder beim Indian Summer in Ostkanada garantiert.

Weitere Info für Agents: Alle Reisebüropartner erhalten ab 5. Mai einige Katalog-Exemplare für ihre Kunden.

Rückfragen und Infos bei Kneissl Touristik unter: 07245/20700, zentrale@kneissltouristik.at, www.kneissltouristik.at (red)