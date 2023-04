Restplatzbörse auf Anex Tour-Famtrip in der Türkei

Insgesamt 14 Mitarbeitende aus den Restplatzbörse Reisebüros, dem Marketing und dem Vertrieb waren im April in Begleitung von Nikolas Tauber, Sales & Key Account Manager von Anex Tour, in der Türkei unterwegs. Begonnen hat das Abenteuer in Kuşadası, dem beliebten Ferienort an der Ägäisküste. Als Übernachtungshotel hat sich Anex für das Korumar Ephesus Beach Resort entschieden, das neben dem Korumar De Luxe der Hotelfavorit der Gruppe war. Neben zahlreichen Hotelbesichtigungen standen natürlich auch Ausflüge - unter anderem zu einer der bedeutendsten antiken Stätten der Türkei, die UNESCO-Weltkulturerbestätte Ephesus - auf dem Programm.

Auch in Bodrum wurden einige Hotels besichtigt, die die Restplatzbörse Agents begeisterten: “Am liebsten hätte ich die traumhafte Anlage des Voyage Torba gar nicht mehr verlassen. Auch unser Übernachtungshotel, das Vogue Hotel, war einfach genial!”, schwärmt Liza aus dem Reisebüro Klagenfurt. Zum Abschluss der Tour fuhr das Team mit dem Boot zu den schönsten Buchten von Bodrum und bummelte durch die Gassen der weißen Stadt.

Mehr Eindrücke auf den Sozialen Medien

Der gesamte Trip wurde auf dem Instagram Kanal der Restplatzbörse durch Natascha Koch begleitet. “Die Eindrücke aus der Türkei kamen bei unserer Community super an! Wir haben sogar während der Tour Buchungsanfragen zu den gezeigten Hotels erhalten.”, erzählt Natascha. Alle Hotels, die besten Ausflüge und ein paar “behind the scenes” sind auch weiterhin auf dem Instagram Kanal der Restplatzbörse zu finden. (red)