Indigourlaub: Resilienz im Urlaub stärken

An ausgewählten Kraftorten wie den drei veranstaltereigenen Häusern in Bayern, Oberösterreich sowie auf Mallorca oder wahlweise weltweit können Gäste mit Yoga und anderen Methoden Ihre Ressourcen stärken und somit dauerhaft ihre Lebensqualität verbessern.

Son Manera Retreat Finca auf Mallorca

Bei Yoga zur Stärkung der Resilienz – Mallorca auf der Son Manera Retreat Finca im Herzen der spanischen Baleareninsel stehen Fokussierung und Zentrierung im Mittelpunkt der Praxis. TeilnehmerInnen lernen mit einfachen Haltungen aus dem Hatha Yoga, wie Herausforderungen angenommen und durch Selbstvertrauen eigene Ressourcen genutzt werden können. Ziel ist, in Leichtigkeit zu leben und die Welt mit Optimismus zu betrachten. IndigourlauberInnen genießen von der Finca einen 360-Grad-Ausblick über Oliven-, Orangen- und Mandelbäume, die Sicht reicht bis zum Tramuntana-Gebirge im Norden und zur Ortschaft Montuiri im Westen. Bei der vegan-vegetarischen Küche in der veranstaltereigenen Retreat-Finca wird großer Wert auf regionale und saisonale Produkte gelegt. Sieben Übernachtungen im DZ/Bungalow inkl. Vollverpflegung, Resilienz-Programm, Poolnutzung und Flughafentransfer kosten ab 1.490 EUR pro Person.

Kleebauer Hof Retreat Center in Österreich

Die ideale Atmosphäre für eine nachhaltige Auszeit bietet das veranstaltereigene Kleebauer Hof Retreat Center von Indigourlaub in Altenfelden in Oberösterreich. Das Yoga-Angebot hilft, den Kopf freizubekommen und Impulse für Veränderung zu spüren. TeilnehmerInnen finden am Naturbadeteich, in den Wäldern und in der Weite der sanft-hügeligen Landschaft Raum für Rückzug und Erholung. Das Mühlviertel ist zudem ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen, Mountainbike-Touren und Ausflüge zu besonderen Orten der Region wie dem Kneipp-Barfußweg in Schwarzenberg am Böhmerwald. Ein Highlight des Retreats ist der hauseigene Chakren-Weg, der IndigourlauberInnen hilft, mehr über ihre energetischen Punkte zu erfahren, sie zu spüren und zu stärken. Sieben Nächte im DZ inkl. vegetarisch-veganer Vollverpflegung, Abholung vom Busbahnhof und dem Programm Yoga zur Stärkung der Resilienz – Mühlviertel sind ab 1.190 EUR pro Person buchbar.

Hotel Village Balatura in Kroatien

Um die eigene Resilienz zu stärken, bietet das Hotel Village Balatura in Kroatien einen Workshop zum Thema Kraftquellen und Energietankstellen. Die rund 20 Kilometer von der Hafenstadt Rijeka entfernte Unterkunft wuchs von einem Hotel zum Dorf. Einstige Hotelgäste begannen, alte, verlassene Häuser in der Umgebung zu renovieren. Mit einem zusätzlichen Seminarraum entstand dort ein individueller Ort für Literatur, Kunst und Yoga. „Besonders wichtig finde ich, sich vom Widerstand zu lösen und jede Situation anzunehmen, wie sie ist. Außerdem hilft es enorm, sich dabei unterstützen zu lassen, denn gemeinsam ist es einfach leichter“, so Kursleiterin Petra Fischer, die während des gesamten Programms Yoga und Resilienz in Kroatien als Impulsgeberin, Wegbegleiterin und Motivationstalent zur Seite steht. IndigourlauberInnen genießen bei ihrem Aufenthalt in Balatura vegetarische Verpflegung. Die Küchenchefin, die ihre Erfahrungen in Restaurants auf der ganzen Welt sammelte, kreiert für die Gäste lokale Gerichte mit pflanzlichen Zutaten und modernen Einflüssen. Sieben Nächte im DZ inkl. vegetarischer Halbpension und Programm kosten ab 1.290 EUR pro Person. (red)