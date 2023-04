FH Wien: Costa Coffee & Burger King eröffnen in der Ankunftshalle

Mit Costa Coffee und Burger King sind heute Morgen zwei weitere internationale Brands am Flughafen Wien gelandet: Beide Lokale sind in der Ankunftshalle angesiedelt und für Reisende und Abholer ab sofort öffentlich zugänglich.

„Mit Costa Coffee eröffnet eine weltweit bekannte Marke ihren ersten Österreich-Standort bei uns. Eine neue Burger King-Filiale rundet das internationale Angebot in der Ankunftshalle ab. Gemeinsam mit Lagardère Travel Retail Austria bieten wir Reisenden und Abholern damit noch mehr kulinarische Auswahl am Flughafen Wien“, so Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG, bei den heutigen Eröffnungen.

Erster Costa Coffee-Standort & zweite Burger King-Filiale

Die weltweit bekannte Kaffeemarke Costa Coffee hat sich erstmals in Österreich niedergelassen und bietet Reisenden und Abholern damit ab sofort eine breite Auswahl an Kaffee und kleinen süßen und salzigen Snacks.

Gegründet wurde die Marke im Jahr 1971 von den italienischen Brüdern Sergio und Bruno Costa in London, bis heute ist Costa Coffee in 41 Ländern der Welt vertreten. Berühmt ist Costa Coffee unter anderem für den „Signature Blend“ Kaffee - ganze 112 Versuche kostete es die Costa-Brüder, laut eigenen Angaben, um diese Mischung zu perfektionieren.

Auch die internationale Franchise-Kette Burger King ist seit heute in der Ankunftshalle zu finden, zusätzlich zum Standort im Terminal 1.

Beide Lokale sind täglich geöffnet - Costa Coffee von 5:00 bis 22:00 Uhr und Burger King von 5:00 bis 23:00 Uhr. Betrieben werden die Gastronomieeinrichtungen von Lagardere Travel Retail Austria.

Alle Infos zu Shops und Restaurants am FH Wien unter: www.viennaairport.com (red)