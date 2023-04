Oceania Cruises erweitert inkludierte Landprogramme

Die inkludierten Landprogramme sind ab sofort auf 24 ausgewählten Reisen nach Afrika, Asien, Australien und in den Nahen Osten bis ins Jahr 2024 verfügbar. Dabei können Gäste bis zu 5.000 USD pro Kabine sparen. Das Angebot gilt für Neubungen bis zum 30. Juni 2023.

„Unsere Landprogramme sollen das Erlebnis unserer Gäste vertiefen, indem sie ihnen kulturelle und kulinarische Entdeckungen, atemberaubende Landschaften, Begegnungen mit der Tierwelt und architektonische Meisterleistungen in einigen der entlegensten Regionen der Welt näherbringen“, so Frank A. Del Rio, President von Oceania Cruises.

Bei den inkludierten Landprogrammen stehen Tages- und Mehrtagestouren mit bis zu vier Übernachtungen zur Auswahl, wobei Passagiere begehrte Orte wie die Cape Winelands, das Taj Mahal und die Altstadt von Jerusalem erkunden. Zum Rundumpaket gehören Hoteltransfers, Gepäcktransport sowie die Übernachtung in Premium-Hotels. Die Teilnehmerzahl der Free Land Programs ist begrenzt und abhängig von der Verfügbarkeit.

Oceania Free Land Programs-Beispiele:

(Gültig für Neubuchungen bis zum 30.06.2023):

Chilean Wonders & Wine - 3 Nächte -Nach der Kreuzfahrt in Santiago de Chile (San Antonio), Chile:

Hier werden typische chilenische Weine mit der überragenden Natur des Landes kombiniert. Nach einem Besuch inklusive Verkostung beim Viña Santa Rita Weingut, geht es in luftige Höhen ins Skigebiet Portillo. Ein Besuch in der hübschen Hafenstadt Valparaiso, die aufgrund ihres Stadtbildes aus dem 19. Jahrhundert von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde, rundet das Programm ab. Verfügbar auf der Cape Horn Mariner Cruise (Marina) ab 21. Jänner 2024, 24 Tage von Rio de Janeiro nach Santiago de Chile.

New Zealand's Natural Wonders - 3 Nächte - Vor oder nach der Kreuzfahrt in Auckland, Neuseeland:

Auf dieser Tour spüren die TeilnehmerInnen das andere Leben jenseits der Stadtgrenzen von Auckland: Entschleunigung zwischen Naturwundern und Genuss. Neben dem Besuch auf einem Boutique-Weingut, beobachten die Gäste beim Muriwai Beach die Tierwelt und fahren über einen tiefen Höhlensee, der von Tausenden von Glühwürmchen mystisch beleuchtet wird. Verfügbar auf der Maori Heritage Cruise (Regatta), Abfahrt am 8. Februar 2024, 16 Tage Reise von Sydney nach Auckland, und der Dazzling Oceania Cruise (Regatta), Abfahrt am 24. Februar 2024, 15 Tage Reise von Auckland nach Sydney.

Jerusalem: A holy Sanctuary - 3 Nächte - Nach der Kreuzfahrt in Jerusalem (Haifa), Israel:

Das Heilige Land wird noch bedeutungsvoller, wenn man seine heiligsten Orte gesehen hat. Auf dieser Reise werden die Altstadt Jerusalems, die Geburtskirche in Bethlehem und die Ruinen in der Hafenstadt Cäsarea besucht, die Herodes der Große zu Ehren des Kaisers Augustus Cäsar errichten ließ. Verfügbar auf der Sheiks & Pharaohs Cruise (Riviera) ab dem 14. Mai 2024, 15 Tage von Dubai nach Jerusalem.

Weitere Informationen unter: www.OceaniaCruises.com (red)