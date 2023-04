Alaska: Condor fliegt im Sommer direkt nach Fairbanks

Schon seit mehr als 20 Jahren bedient Condor die spektakuläre Nordroute, bei der es über Grönland, weite Teile der Polarregion Kanadas, und schließlich vom Arktischen Ozean herkommend nach Alaska geht. So beginnt das Reiseerlebnis bereits während des Fluges, denn bei guter Sicht haben Passagiere schon vor der Landung die erste Gelegenheit, den Mt. Denali, mit 6.193 m der höchste Berg Nordamerikas, aus der Luft zu sehen.

Fairbanks-Direktflüge im Sommer 2023

In diesem Sommer wird die Strecke von 15. Juni bis 7. September jeden Donnerstag angeboten. Die Condor Maschine startet dabei um 14:55 in Frankfurt und landet dann um 17:35 Uhr Ortszeit am gleichen Tag in Alaskas zweitgrößter Stadt Fairbanks (FAI).

Die Passagiere landen auf dem modernen internationalen Flughafen von Fairbanks, steigen ohne weitere Kontrollen aus und nehmen ihr bis Fairbanks durchgechecktes Gepäck entgegen. Die Pass- und Zollformalitäten erfolgen auf dem Hinflug beim Zwischenstopp in Anchorage. Der Rückflug von Fairbanks nach Frankfurt ist nonstop und dauert insgesamt 9 Stunden und 20 Minuten.

Idealer Ausgangspunkt für Alaska-Rundreisen

Der Flughafen von Fairbanks befindet sich unweit des Stadtzentrums. Es stehen Shuttledienste, Taxis, Mietautos sowie Bus Transfers am Flughafen zur Verfügung. Auch Wohnmobile kann man in Fairbanks anmieten. Die Stadt ist infrastrukturell bestens an das Straßennetz Alaskas angebunden und damit hervorragend geeignet als Start- und Endpunkt einer Alaska Rundreise per Auto oder Wohnmobil.

Für die Reiseplanung gibt es auf der Webseite von Explore Fairbanks ausführliche Reise- und Kontaktinformationen zu deutschsprachigen Alaska Spezialreiseveranstaltern. Empfehlenswert ist eine Reisedauer von 14 bzw. 21 Tagen.

Stadt der Nordlichter

Die Stadt Fairbanks selbst zählt ca. 32.000 Einwohner und ist bekannt für die sprichwörtliche Herzlichkeit und Gastfreundlichkeit ihrer Bewohner. Sie liegt auf dem 64. nördlichen Breitengrad und ist damit die Basisstation für Ausflüge in die arktische Region Alaskas sowie das Tor zum Denali Nationalpark.

Die durchschnittlichen Temperaturen liegen im Sommer bei angenehmen 20 Grad Celsius. In den Monaten Juni und Juli bestimmt die Mitternachtssonne den Rhythmus des Lebens und ab 21. August beginnt die Zeit der Nordlichter. Fairbanks zählt zu den besten Orten weltweit, um Nordlichter zu sehen. Nicht umsonst ist an der Universität in Fairbanks das Geophysikalische Institut mit Nordlichterforschung als einem seiner Schwerpunkte angesiedelt.

Weitere Reiseinformationen bietet das Fairbanks Fremdenverkehrsamt HIER

Zu den Fairbanks Direktflügen mit Condor geht es HIER

