Restplatzbörse Filialleitertagung in Abu Dhabi

In Kooperation mit Etihad Holidays ging es für die Agents Ende März in die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate - Abu Dhabi. Dort standen dann unter anderem einige kulturelle Highlights des Emirats wie beispielsweise das Louvre, die Scheich-Zayid-Moschee und der Präsidentenpalast Qaṣr Al-Waṭan auf dem Programm. Übernachtet wurde in Rixos Hotels, genauer gesagt im Rixos Marina und im Rixos Premium Saadiyat Island. "Bei Letzterem haben wir besonders gründlich das All Inclusive Ultra - Konzept getestet und für sehr empfehlenswert befunden. Ein herzliches Dankeschön möchten wir an dieser Stelle Elia Gad von Etihad Holidays übermitteln, der unseren Aufenthalt perfekt organisiert und uns begleitet hat. Es war herrlich! Herrlich warm, herrlich sonnig, herrlich spaßig", so das überaus positive Fazit der Tagung. (red)