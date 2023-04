Florida Keys & Key West launchen Podcast-Reihe

„Unser neuer ‚Florida Keys Traveler‘-Podcast vermittelt den Zuhörern das einzigartige Lebensgefühl der Florida Keys und zeigt die zahlreichen Möglichkeiten für einen unvergesslichen Urlaub auf“, erläutert Stacey Mitchell, Director des Florida Keys Tourism Council. „Die Episoden sind sehr vielfältig gestaltet und handeln von geschichtlichen Ereignissen, der einzigartigen Natur, beeindruckenden Sehenswürdigkeiten, der Literatur sowie von Kunst und Kultur.“

Podcast zum 200. Geburtstag

Die ersten Folgen sind bereits bei zahlreichen Anbietern verfügbar und pro Woche gibt es zwei weitere. Weltweit ist der Podcast auf über 25 Plattformen abrufbar, beispielsweise auf Spotify, Apple Podcast, Amazon Music oder Google Podcast.

Die letzte Episode wird am 3. Juli 2023, dem 200. Jahrestag der Florida Keys, veröffentlicht. Hintergrund dazu: Am 3. Juli 1823 erfolgte die Gründung des Monroe County, das die gesamten Florida Keys sowie die Everglades umfasst und das nach dem fünften Präsidenten der Vereinigten Staaten, James Monroe, benannt ist.

Die Koralleninseln in 30 Episoden entdecken

Elizabeth Harryman Lasley, Gastgeberin der Show, nimmt die Hörer mit auf eine Zeitreise in die Anfänge der Koralleninseln bis heute und spricht mit lokalen Protagonisten wie Historikern, Umweltschützern, Unternehmern, Experten und Abenteurern. Dafür besuchte die erfahrene Radiomoderatorin und ehemalige Präsidentin der Society of American Travel Writers mehr als 25 Orte auf den Florida Keys, an denen der Podcast live aufgenommen wurde.

Der Podcast wurde in Zusammenarbeit mit Armchair Productions produziert und vom Monroe County Tourist Development Coucil unterstützt.

Mehr Infos zu den Florida Keys & Key West unter: www.fla-keys.de (red)