Einladung zum 25. Slovenian Incoming Workshop

Das Flaggschiff der slowenischen Tourismusbranche, der SIW 2023, wird heuer am Mittwoch, den 10. Mai 2023, in Portorož über die Bühne gehen. Geplante Anreise mit Willkommensabend ist am 9. Mai - die beiden anschließenden Tage sind zusätzlich für FAM Trips reserviert.

Details zum SIW 2023

Der bewährte Branchentreff steht heuer ganz im Zeichen von „Outdoor”, „Wellbeing” und „Kultur” und bietet wie immer einen bewährten Mix aus One-to-One-Business-Meetings und spannenden Erlebnissen „On Tour”. So freuen sich bereits jetzt mehr als 200 AkteurInnen der Tourismusbranche darauf, den TeilnehmerInnen Informationen aus erster Hand zu liefern und ihnen Slowenien aus neuen Blickwinkeln näher zu bringen.

Die Teilnahmegebühr beträgt 150 EUR p.P. und beinhaltet:

Transfers von den Airports bzw. Bahnhöfen in Ljubljana, Klagenfurt und Graz nach Portorož und retour

Hotelübernachtung

Teilnahme am Workshop inkl. Begleitveranstaltungen und Studienreise.

Falls nur der Workshop besucht und keine zusätzlichen Leistungen in Anspruch genommen werden, ist die Teilnahme kostenlos.

Das Programm steht in der unten angehängten Datei zur Verfügung

Link zum Anmeldeformular HIER (red)