Dertour: Start der Campus Live-Touren 2023 in Thailand

So ging es im Rahmen der Campus Live Thailand-Experience für insgesamt neun ReisebüromitarbeiterInnen zunächst nach Bangkok, die pulsierende Hauptstadt Thailands. Neben den bekanntesten kulturellen und historischen Sehenswürdigkeiten der Stadt wurden auch einige DER Touristik Vertragshotels unter die Lupe genommen. Im Anschluss verbrachten die Agents noch eine Nacht auf der Insel Koh Samet.

Begleitet wurde die Tour von Marie-Christine von Strachwitz, Key Account Manager Leisure Sales Lufthansa Group Austrian Airlines sowie von Hannelore Wallinger, Key Account West Dertour Austria & Rewe Austria Touristik.

Campus Live Thailand-Experience

„Eine großartige Tour in ein faszinierendes Land. Eine perfekte Kombination aus Sightseeing, Hotelbesichtigung, Kulinarik und Freizeit. Danke an Hannelore von Dertour Austria & REWE Austria Touristik und Marie-Christine von Austrian Airlines für ihr Engagement und tollen Service“, so Jutta Ochsenhofer von Fox Tours Oberwart.

Neben ihr nahmen an der Live-Tour außerdem noch folgende Agents an der Live Tour teil: Robert Koch (Gruber Reisen Graz), Celina Obendrauf (Geo Reisen Graz), Ilse Pfeffer (OEAMTC Reisen Wien), Charlotte Schinko (Columbus Reisen Linz), Sabrina-Daniela Schreckenstein (Ruefa Reisen Wien), Jasmin Seller (TUI Austria Vösendorf), Bianca Vagaja (Reisewelt Oberpullendorf) und Patricia Wukitsch (Komet Reisen Pinkafeld). (red)