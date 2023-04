vtours: Marokko-Comeback mit Produktausbau

Mit Blick auf die Kundenwünsche haben die Aschaffenburger Urlaubsexperten zunächst 42 Hotels in den Regionen Agadir, Essaouira und Marrakesch wieder buchbar gemacht. Neu im Programm ist Taghazout Beach, einer der wichtigsten Surfspots in Marokko: vor der Kulisse des Hohen Atlas locken das ganze Jahr über Sonne, Wellen und eine sanfte Brise vom Atlantik.

Vielfältiges Land - Vielfältiges Angebot

Auch im Hotelangebot spiegelt sich der Kontrastreichtum des nordafrikanischen Urlaubslandes. 5-Sterne-Luxusanlagen am Strand von Agadir und Taghazout konkurrieren mit traditionellen Riads für einen Kulturtrip nach Marrakesch. Diese Unterkünfte erreichen vtours-Gäste mit inkludierten Transfers von den beiden Zielflughäfen Agadir (AGA) und Marrakesch (RAK).

Pauschalreisen-Highlights sind u.a. in Agadir das Atlas Amadil Beach mit neuem Aqua-Park in der Nähe sowie in Taghazout das Pickalbatros White Beach Resort mit Adults Only-Konzept. In Essaouira wohnen vtours-Gäste z.B. im Riad Mimouna, einem traditionellen Atriumhaus mit historischem Ambiente. Kunden die immer schon mal in einem kleinen Palast wohnen wollten, können das beispielweise im Riad Armelle in Marrakesch erleben. Inmitten der Stadt lädt die Dachterrasse zum stimmungsvollen Sundowner ein. Außerhalb des Stadtzentrums inmitten idyllischer Naturlandschaft, liegt der Aqua Fun Club Marrakesch und bietet besonders Familien mit 17 Pools und zahlreichen Wasserrutschen Badespaß pur. (red)