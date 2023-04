Sunny Cars: Analyse zum Mietwagenmarkt im März 2023

Wie Sunny Cars heute mitteilte, steige die Buchungsanzahl aktuell deutlich an: So verbuchte der Mietwagen-Anbieter erstmals in einem dritten Monat des Jahres insgesamt über 90.000 Buchungen. Unter den beliebtesten Zielen der aktuellen Anmietungen rangieren Spanien, Portugal und Griechenland an der Spitze. Der Großteil der Buchungen bezieht sich auf den Zeitraum März bis Mai 2023. Dennoch kommen nun auch vermehrt auch Reservierungen für den Sommer an.

„Pünktlich zu den Osterferien beginnt wieder die große Reisesaison“, erklärt Thorsten Lehmann, Geschäftsführer von Sunny Cars. „Schon Januar und Februar deuteten darauf hin, dass 2023 viele Menschen ihren Urlaub wieder im Ausland verbringen wollen. Der März setzt die Entwicklung fort. Wir verzeichnen so viele Buchungen, wie noch nie zu diesem Zeitpunkt.“ Damit liegen die Buchungszahlen von Sunny Cars im März 2023 sogar über dem Vorkrisenniveau.

Buchungstrend & Preisentwicklung

Buchungen im Kurzfrist-Bereich machen über 50% der aktuellen Mietwagen-Reservierungen aus. Dennoch steigt nun auch der Anteil an mittelfristigen Anmietungen. Knapp 30% aller Mietwagen reservierten KundInnen für die Monate Juni bis August 2023.

Bezüglich der Preisentwicklung lässt sich ein leichter Abwärtstrend feststellen. Wie tip-online.at berichtete, stiegen die Kosten für Mietwägen vor einem Jahr unverhältnismäßig an. Im März 2022 lagen sie bereits bei durchschnittlich 588 EUR pro Buchung - und stiegen bis in den Sommer 2022 hinein immer weiter an. Dem gegenüber sinken die Preise pro Anmietung im März 2023 leicht. Dieser Trend ließ sich bereits in den Vormonaten ablesen. Dennoch bleiben die Werte auf einem hohen Niveau. Der aktuelle Durchschnittspreis liegt im März bei 520 EUR.

Top-Zielgebiete Sunny Cars:

Die meisten Buchungen im März 2022 entfielen auf diese zehn Zielgebiete:

Spanien Portugal Griechenland Italien USA Südafrika Frankreich Kanada Deutschland Großbritannien

(red)