Slowenien will Airlines mit Subventionen locken

Am gestrigen Dienstag, 4. April 2023, hat das slowenische Infrastrukturministerium eine Ausschreibung für die Förderung von direkten Flugstrecken nach Slowenien veröffentlicht. Neben dem Flughafen Wien stehen noch Brüssel, Kopenhagen, Athen, Madrid, Amsterdam, Helsinki, Prag, Berlin und Skopje auf der Prioritätenliste.

Grünes Licht für Subvention

Die Ausschreibung sei laut aktuellen Angaben bis 4. Mai geöffnet. Das Subventionsprogramm, mit dem in drei Jahren 16,8 Mio. EUR an Beihilfen für Fluggesellschaften zur Verfügung stehen werden, habe bereits grünes Licht von der EU-Kommission erhalten. Damit soll der Aufbau von neuen Flugstrecken nach Slowenien gefördert werden, denn seit der Pleite der nationalen Fluggesellschaft Adria Airways im Jahr 2019 und der Corona-Pandemie leide das Land an begrenzten Fluganbindungen.

Wien auf der Prioritätenliste

In den nächsten drei Jahren werden 5,6 Mio. EUR pro Jahr bereitgestellt. Subventioniert werden 50% von Flughafengebühren an den drei internationalen slowenischen Flughäfen Ljubljana, Maribor und Portorož.

Die zehn Destinationen auf der Prioritätenliste sind einerseits für Slowenien interessante Drehkreuze, wozu auch Wien gehört, und anderseits vorrangige Enddestinationen (Brüssel, Berlin, Prag und Skopje). Sollten nach der ersten Runde noch Mittel übrig bleiben, können auch Strecken nach Rom, Stockholm, Oslo, Barcelona, Lissabon, Prishtina und Paris gefördert werden. Falls es auch danach noch Mittel geben sollte, kämen auch andere Verbindungen im gemeinsamen europäischen Luftverkehrsraum (ECAA) in Frage. (APA / red)