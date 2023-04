Öger Tours nimmt Oman neu ins Portfolio auf

Das neue Hotelprogramm von Öger Tours für das Sultanat enthält 43 Hotels, vorwiegend im 4- und 5-Sterne-Bereich. Buchbar sind zentral gelegenen City-Hotels in Muscat, zum Beispiel das 4-Sterne-Intercity Hotel Muscat, ebenso wie luxuriöse Strandhotels in Salalah, wie beispielsweise das 5-Sterne Al Bustan Palace Ritz Carlton Hotel. Ein besonderes Highlight im Oman sind einzigartige, im Hadschar-Gebirge gelegene Luxus-Resorts. Hier hat Öger Tours das 5-Sterne-Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort, nach eigenen Angaben das höchstgelegene 5-Sterne-Hotel im Nahen Osten, im Hotelportfolio.

„Der Oman glänzt mit atemberaubenden Landschaften, kühner Architektur, paradiesischen Stränden und einer enormen Gastfreundschaft“, ist Öger Tours-Produktmanager Volker Bromund überzeugt. „Als Orient-Spezialist freuen wir uns besonders, dass wir dieses Sehnsuchtsziel nun auch unseren Gästen mit einem ausgewählten Hotel- und Flugprogramm präsentieren können.“

Die beiden Zielflughäfen im Oman - Muscat und Salalah - bedient der Spezialist mit Flügen renommierter Linienfluggesellschaften wie unter anderem Lufthansa, Oman Air, Qatar Airways, Etihad Airways und Turkish Airlines. Alle Hotels sind bei Bedarf auch individuell, ohne Flug buchbar.

In das Land des Weihrauchs eintauchen

Zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten im Oman gehören Wanderungen auf dem höchsten Berg des Landes, dem Jebel Shams, die Besichtigung der Städte Nizwa und Muscat, Wüstensafaris in den Dünen von Wahiba Sands oder das Tauchen in den prächtigen Korallenriffen des Indischen Ozeans in der Region Salalah, im Süden des Landes.

Der Oman ist daher auch ein beliebtes Reiseziel für Abenteurer und Naturliebhaber. Wer neben Entspannung und sportlicher Aktivität am Strand auch in die lokale Kultur eintauchen möchte, sollte in Salalah den einzigartigen Weihrauch-Souk besuchen. Die Region kann auf eine jahrhundertealte Tradition zurückblicken und war lange Zeit das globale Zentrum des Weihrauchhandels. So können Interessierte im Al-Husn Souk den Weihrauchbrennern über die Schulter schauen. Der antike Weihrauchhafen Al-Baleed am Ostrand der Stadt gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Preisbeispiele

Eine Woche im 5-Sterne Hotel Sheraton Oman Muscat, Inklusive Flug, Transfer und Reiseleitung ist ab 998 EUR buchbar. (z.B.: am 21.05.2023 ab Frankfurt)

Drei Nächte im 5-Sterne Al Bustan Palace, a Ritz Carlton Hotel mit Frühstück im Doppelzimmer Deluxe sind ab 525 EUR pro Person (ohne Fluganreise) buchbar.

Drei Nächte im 5-Sterne Resort Anantara Al Jabal Al Akhdar mit Frühstück im Doppelzimmer Premier sind ab 579 EUR pro Person (ohne Fluganreise) buchbar.

Weitere Information unter: www.oeger.de