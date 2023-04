Oceania Cruises enthüllt Show-Programm der Vista

Die einzigartigen Unterhaltungsprogramme wurden dabei unter Leitung der „Dancing With the Stars“-Choreografin Britt Stewart gestaltet. So entstanden mit „Headliners“, „The Anchor Inn“ und „Into the Night“ fesselnde Shows auf Broadway-Niveau mit Liedern beliebter Künstler und zeitgenössischem Tanz.

„Mit der Vista haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir die Messlatte für uns selbst in jedem Bereich noch höher legen können“, so Frank A. Del Rio, President von Oceania Cruises. „Wir sind seit langem für unser ansprechendes Design, unser exquisites kulinarisches Angebot und unsere faszinierenden Reiserouten bekannt. Daher war es an der Zeit, dass wir auch unser Unterhaltungsprogramm mit dem gleichen Wow-Faktor versehen. Die drei neuen Produktionen sind bahnbrechend für uns und erst der Anfang.“

Details zu den Shows

„Into the Night“ ist eine tanzorientierte Show mit einer unerwarteten Mischung aus Tanz, Stil und Design. Die "zeitgemäße Eleganz" der Produktion sei dabei von der Vista selbst inspiriert und soll Zuschauen ein "kraftvolles Gefühl" vermitteln.

„Headliners“ nimmt Gäste mit auf eine VIP-Konzertreise, bei der eine hochkarätige Besetzung einige der bekanntesten Songs der Welt zum Besten gibt. So erleben Passagiere einen unvergesslichen Abend mit Liedern von Cher, Celine Dion, den Bee Gees und Adele, gesungen von den talentierten SängerInnen an Bord und ergänzt durch eine unterhaltsame Choreografie.

„The Anchor Inn“ ist eine heitere, auf Großbritannien konzentrierte Song- und Tanzperformance mit einem Hauch von West End-Flair. Im lebhaften Anchor Inn Pub feiert eine Gruppe von Stammgästen gute Zeiten, sportliche Niederlagen und romantische Siege zu den Klängen von Chart-Hits wie Dusty Springfield, Rod Stewart, Madness, Shirley Bassey und Tom Jones.

Eine weitere Produktion mit dem Titel „The Music Triangle“ wird später in diesem Jahr an Bord eingeführt und erzählt die Geschichte der Wurzeln sämtlicher bekannter Musikrichtungen.

Weitere Informationen unter: www.OceaniaCruises.com (red)