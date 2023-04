Israel erwartet Einreisehoch zu Pessach und Ostern

Das weltweite Interesse an Israel als Reiseziel, das eine einzigartige Mischung aus religiösen, historischen und kulturellen Stätten, ein hervorragendes Klima, eine lebendige Kulinarik- und Unterhaltungsszene sowie eine abwechslungsreiche Landschaft bietet, ist groß und wächst weiter.

Besonders zu hohen Feiertagen kommen zahlreiche Besucher in das Heilige Land, um die biblischen Schauplätze während dieser Zeit zu erleben. Das Israelische Tourismusministerium erwartet daher in dieser Woche, in der gleich zwei hohe Feste starten - die Pessach-Feierlichkeiten beginnen am 5. und enden am 13. April, Ostern wird vom 7. bis 10. April zelebriert - bis zu 60.000 Besucher.

Anstieg der Besucherzahlen hält an

Seit Anfang des Jahres ist ein deutlicher Aufwärtstrend im Incoming-Tourismus zu verzeichnen, mit 916.000 BesucherInnen, die bis Ende März nach Israel reisten. Tourismusminister Haim Katz freut sich über diesen: „Der positive Trend im Incoming-Tourismus führt zusammen mit dem Anstieg des Inlandstourismus zur Stärkung der Tourismusindustrie und der Wirtschaft. Wir werden ein angemessenes Budget vorlegen, das dem Aufbau und der Verbesserung der Infrastruktur und der Beschleunigung von Marketingmaßnahmen in neuen Kanälen zugutekommt.“ (red)