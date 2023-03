OneWorld Consulting: Start in Österreich

Gleichzeitig wurde das Betätigungsportfolio um Marketing- und Kommunikations-Beratung erweitert. So unterstützt Glöckl, bis Herbst 2022 bei RX u.a. für die Ferienmesse Wien zuständig, touristische Anbieter bei ihrem Markteintritt in Österreich.

Premiere auf der Ferienmesse

Zum Auftakt konnte Glöckl mit OneWorld gleich sechs Spezialveranstalter an einem Gemeinschaftsstand auf der Ferienmesse in Wien vereinen. Unter dem Slogan „Individuelle Erlebnisreisen Weltweit“, konnten folgende Anbieter ihren Markteintritt in Österreich besiegeln: Urlaub & Natur, Island Erlebnisreisen, Lateinamerika.reisen, Safari Dreams, Nordland Tours und Baltikum erleben. „Wir sind begeistert, nicht nur unsere bestehenden Veranstalter, sondern auch neue KundenInnen mit unserer Expertise zu begleiten und zu unterstützen. Unser Ziel ist es, ihre Produkte erfolgreich auf dem österreichischen Markt zu platzieren,“ betont Glöckl.

Kunden aus aller Welt

OneWorld Consulting wurde 2010 gegründet. Geschäftszweck ist die Unternehmensberatung von touristischen Betrieben, einschließlich mittelständischer Reisebüros, Reiseveranstaltern und DMCs. Firmen-Chef und -Gründer Jochen Baldauf begleitet mit seinem Team jedoch nicht nur deutsche Unternehmen, sondern auch Anbieter in Nord- und Südamerika, Ost- und Südafrika, Europa und Asien. Nicole Glöckl mit ihren Partnern auf der Ferienmesse Foto: Chaluk