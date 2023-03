Ferien-Messe Wien 2023: RX Austria & Germany zieht Bilanz

Vom 16. bis 19. März 2023 fanden in der Messe Wien parallel zur "Ferien Messe Wien" - Österreichs größte Messe für Urlaub, Reise und Freizeit - auch die „Wohnen & Interieur“ und die „Wiener Immobilien Messe“ statt. Der Veranstalter RX Austria & Germany resümierte in der heutigen Aussendung zum Messetriple: "Das Angebot war enorm. Der große Andrang auf der Ferien-Messe zeigt deutlich, dass die Reiselust der Menschen ungebrochen ist. Auch das Rahmenprogramm konnte sich sehen lassen, auf zwei Bühnen gab es Showprogramm mit spannenden Talkrunden, Erfahrungsberichten und Tipps rund um die Themen Reisen, Fotografie und Abenteuerlust."

Allerdings konnten die 840 AusstellerInnen an den vier Messetagen in Summe "nur" 68.923 BesucherInnen begrüßen. Sind also alle mit diesem Ergebnis zufrieden?

Leitmesse der heimischen Tourismusbranche?

Die „Ferien-Messe Wien“ ist eigentlich nicht nur ein Fixpunkt für Urlaubssuchende, sondern auch für Fachbesucher aus der heimischen Reise- und Tourismusbranche der Treffpunkt im Jahr. Wie sehen also die einzelnen AusstellerInnen dieses Ergebnis? War die Messe ein Erfolg? Sind sie zufrieden?

tip startet eine Umfrage - die Antworten sind bereits in der kommenden Ausgabe zu finden. (red)