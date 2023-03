Start der Ferien-Messe Wien 2023

Österreichs größte Messe für Urlaub, Reise und Freizeit ist heute gestartet und bietet BesucherInnen wieder exklusive Reise-, Freizeit- und Urlaubsangebote sowie Tipps und Inspirationen für das nächste Abenteuer. Egal, ob der nächste Urlaub in weite Ferne führen, oder doch lieber in Österreich stattfinden soll - Reisehungrige sollten in jedem Fall die Gelegenheit nutzen um mit Experten zu sprechen.

Auch das Team des Profi Reisen Verlags wird in den Hallen unterwegs sein, weshalb auch der Newsletter heute früher als gewohnt erscheint.

Wir freuen uns auf anregende Gespräche mit BranchenkollegInnen und PartnerInnen und eine erfolgreiche Ferien-Messe Wien 2023.

Nähere Infos zur Messe unter: www.ferien-messe.at