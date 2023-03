ITB Berlin zieht erfolgreiche Bilanz

Nach der coronabedingten Pause kehrte die weltweit führende Tourismusmesse unter dem Motto „Open for Change“ erstmals als reine Fachmesse zurück und behauptet ihre Position als führende Plattform der weltweiten Reisebranche. An den drei Fachbesuchertagen kamen insgesamt 90.127 TeilnehmerInnen aus über 180 Herkunftsländern nach Berlin.

Eine eindrucksvolle Bilanz zieht die ITB Berlin auch für den rund 1.300 Mitglieder umfassenden ITB Buyers‘ Circle. Dem exklusiven Kreis gehören ausschließlich Top-EinkäuferInnen der Reisebranche an. Ihr Einkaufsvolumen legte spürbar zu und der internationale Anteil ist von 50% im Jahr 2019 auf insgesamt 70% angestiegen. Ebenso vielfältig wie international präsentierte sich auch das Spektrum der rund 5.500 Aussteller aus 161 Ländern. Darüber hinaus stieß die ITB Berlin auf ein beachtliches Medieninteresse mit rund 3.000 Medienschaffenden und über 330 Reisebloggern aus dem In- und Ausland sowie hochkarätiger Prominenz aus der internationalen Politik.

Alles in allem kann sich die internationale Reiseindustrie demnach trotz wirtschaftlich herausforderndem Marktumfeld über eine enorme Nachfrage und Reiselust freuen.

Branche erwartet Rekordjahr

Die Branche war sich auf der ITB Berlin einig, dass 2023 ein Rekordjahr werden könnte - die Reiselust ist in weiten Teilen der Welt wieder zurück. Lediglich im asiatisch-pazifischen Raum verzögere sich diese Entwicklung etwas - unter anderem durch die späte Grenzöffnung Chinas. „Die Tourismuswirtschaft spiegelte uns in den vergangenen Tagen eine enorme Zuversicht trotz schwierigem Umfeld und geopolitischen Krisen“, so Dirk Hoffmann, Geschäftsführer Messe Berlin.

Die diesjährige ITB Berlin bestätigte aber auch den großen Bedarf der Branche an persönlichen Treffen. "Wir freuen uns über das grandiose Live-Comeback der Messe und den enormen Zuspruch durch Aussteller und Gäste. Unsere Branche ist nicht ohne Grund ein Peoples‘ Business – darin stimmten alle Teilnehmenden der ITB Berlin überein“. Zahlreiche Networking-Formate wie das ITB Speed Networking, Get-Together und Events an Aussteller-Ständen sowie Abendveranstaltungen auf dem Messegelände und der Berliner Innenstadt bestätigen die Sehnsucht nach persönlichem Austausch.

Tracks zu aktuellen Themen & Trends

Umfangreiche fachliche Orientierung bot der hochkarätig besetzte ITB Berlin Kongress, bei dem 400 weltweit angesehene Top-SpeakerInnen bei insgesamt 200 Sessions in 18 verschiedenen Thementracks zu den dringendsten Themen und aktuellen Trends diskutierten, wie zum Beispiel Digitalisierung, Künstliche Intelligenz oder Fachkräftemangel. Unter dem Leitmotiv „Mastering Transformation“ präsentierten ExpertInnen der Branche Ansätze, wie sich die dringlichen, globalen Herausforderungen der Branche in Chancen verwandeln lassen. Insgesamt 24.000 TeilnehmerInnen besuchten die Vorträge, Panels und Diskussionen des weltweit führenden Think Tanks der Reise-Industrie.

Bei aller Freude und Euphorie über die globale Erholung im Markt stimmte die Branche jedoch auch darin überein, dass die Industrie nach überwundener Pandemie vor enormen Herausforderungen stehe. Bereits vor Corona mehrten sich Stimmen, dass ein „Weiter wie bisher“ nicht mehr so einfach möglich und ein Wachstum nur im Einklang mit Rücksicht auf sämtliche Aspekte von Nachhaltigkeit notwendig sei. Bereits seit Jahren steht verantwortungsvolles Handeln im Tourismus auf der Agenda der weltweit führenden Reisemesse.

Auch in diesem Jahr bot die ITB Berlin ein breites Angebot an Podiumsdiskussionen, Seminaren und Vorträgen, um so u.a. für das Thema soziale Verantwortung im Tourismus zu sensibilisieren. Mit dem Equality in Tourism Award, der am Internationalen Frauentag auf der ITB Berlin 2023 erstmalig verliehen wurde, soll die Gleichstellung der Geschlechter in der Tourismusbranche globale Beachtung erlangen. Drei Anwärter schafften es ins Finale - den Preis erhielt der Reiseveranstalter Travel Excellence aus Costa Rica, gefolgt von Adventure Women aus den USA sowie Etur aus Ecuador.

Gefüllte Hallen zum Messe-Comeback

Die positive Branchenstimmung spiegelte sich auch in der Belegung der Messehallen wider. Besonders stark vertreten waren auf der diesjährigen Messe unter anderem das Travel Tech- sowie das Kreuzfahrt-Segment. Regional stachen insbesondere die Aussteller aus dem arabischen Raum mit großer Präsenz heraus. Insgesamt gab es eine große Anzahl von Ausstellern, die ihre Fläche in diesem Jahr spürbar vergrößerten – darüber hinaus kehrten viele touristische Unternehmen nach längerer Pause wieder zurück. Wieder andere waren in diesem Jahr sogar erstmalig auf der ITB Berlin vertreten. Eine erfolgreiche Premiere feierte die neue Multifunktionshalle Hub27.

Georgien: " Infinite Hospitality"

Neben der ITB Berlin zeigte sich auch das offizielle Gastland Georgien als eindrucksvoller Gastgeber. Unter dem Motto „Infinite Hospitality“ präsentierte die Destination seine touristischen Angebote unter anderem bei der imposanten Eröffnungsgala am Vorabend der Messe, bei der neben dem Gastland auch hochkarätige Prominenz aus Politik und Branche vertreten war. In den Tagen darauf konnte das Fachpublikum in der neuen Multifunktionshalle Hub27, in Halle 4.1 und im Eingang Süd sowie bei vielen Aktivitäten und Veranstaltungen rund um das Messegelände einen Eindruck der touristischen Vielfalt des Landes am Kaukasus gewinnen.

Termin ITB 2024:

Die nächste ITB Berlin findet vom 5. bis 7. März 2024, Dienstag bis Donnerstag, auf dem Berliner Messegelände statt.

Weitere Informationen zur ITB unter: itb.com (red)