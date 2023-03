Neue Produkte und Kampagne in Malaysia

Next Slide

Der neue Geopark liegt im Bundesstaat Selangor auf der malaysischen Halbinsel. Er zeige, dass der Ausbau ökotouristischer Attraktionen fester Bestandteil der Tourismusstrategie Malaysias sei, wie Tourism Malaysia mitteilt. Die Langkawi Development Authority stellte mit dem „Langkawi Green Geopark Package“ ein weiteres ökotouristisches Produkt vor. Der UNESCO Global Geopark Langkawi beherbergt eine der ältesten Felsformationen Südostasiens, die vor über 550 Millionen Jahren entstanden ist. Diese geologische Vielfalt hat eine ebenso reiche Vielfalt an Flora und Fauna hervorgebracht, die es für Reisende im Zuge des neuen Paketes zu entdecken gilt. Das Sabah Tourism Board hat mit „Feel Sabah“ die neuste Branding-Kampagne des Bundesstaates vorgestellt.

2022 wurden in Malaysia 10,07 Mio. internationale Touristenankünfte verzeichnet (2019: 26,10 Mio.), die Touristeneinnahmen von 28,23 Mio. RM (6,062 Mio. EUR) hervorbrachten, hieß es auf einer Pressekonferenz. Dies sei eine Erholung von nahezu 50 %, nachdem erst im April 2022 die internationalen Grenzen Malaysias geöffnet worden seien. Damit sei das ursprüngliche Ziel von 9,2 Millionen internationalen Touristenankünften übertroffen worden. Aus Österreich wurden 3.405 Ankünfte (2019: 13.146) verzeichnet. Für 2023 strebt Malaysia 16,1 Millionen Touristenankünfte und Einnahmen in Höhe von 49,2 Mrd. RM (10,5 Mrd. Euro) an. Tourism Malaysia rechnet mit etwa 613.000 Touristen aus Europa und Amerika, die zu dieser Gesamtzahl beitragen.

The Soul of Malaysia

Ein weiteres Highlight war die Präsentation drei neuer deutschsprachiger Broschüren und der Kampagne „The Soul of Malaysia“. Mit dem Launch der neuen Broschüren geht Tourism Malaysia nicht nur inhaltlich verstärkt auf die post-pandemischen Reisetrends ein, auch das Layout und Design erstrahlen in neuem, zeitgemäßem Glanz. Thematisch befassen sich die Broschüren mit den aktuellen Fokusthemen des Malaysia Tourism Promotion Boards: Inseln und Strände, Abenteuer in der Natur und der Hauptstadt Kuala Lumpur, die Kultur und Kulinarik pur bietet. Die Broschüren wurden auf PEFC™-Papier gedruckt, ein Siegel, das für nachhaltige Waldwirtschaft stehe.

Die Delegation in Berlin wurde von Datuk Mohd Zamri bin Mat Zain, dem stellvertretenden Generalsekretär (Tourismus) des Ministeriums für Tourismus, Kunst und Kultur Malaysia (MOTAC), angeführt. Gemeinsam mit Rozaime Mohamad Desa, dem stellvertretenden Missionschef von Malaysia in Berlin, und Dato’ Hj Zainuddin Abdul Wahab, dem Director General von Tourism Malaysia, wurden die News aus dem Land präsentiert.

