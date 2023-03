Sunny Cars verzeichnet Buchungsrekord zum Jahresauftakt

Erstmals in seiner über 30-jährigen Firmengeschichte verzeichnete das Unternehmen in den Monaten Jänner und Februar über 175.000 Buchungen. „Es sind aktuell kein Krisen-Bewusstsein oder eine Zurückhaltung bei der Reiseplanung zu spüren“, fasst Thorsten Lehmann, Geschäftsführender Gesellschafter von Sunny Cars, die derzeitige Situation zusammen. Und dies, obwohl der Buchungspreis mit durchschnittlich rund 540 EUR pro Buchung in den Monaten Jänner und Februar 2023 relativ hoch gewesen sei.

Details zur Buchungslage

Treiber der Buchungsentwicklung seien derzeit insbesondere die sonnigen Reiseländer Griechenland, Portugal und Spanien sowie im Fernreisesegment Kanada, Südafrika und die USA. „Für diese Destinationen gab es in den ersten beiden Monaten des Jahres 2023 eine sehr hohe Nachfrage“, wie der Mietwagen-Experte feststellt.

Bezüglich der Anmietmonate würden sich die Buchungen relativ gleichmäßig auf die ersten neun Monate des aktuellen Jahres verteilen. „Der Kurzfrist-Bereich ist weiterhin stark“, so Thorsten Lehmann. „Aber auch für die Monate Juli, August und September dieses Jahres ist die Nachfrage zurzeit hoch.“

Deutlich höhere Preise

Der durchschnittliche Buchungswert liegt auf einem hohen Niveau und über dem vom Jänner und Februar 2022.

Im direkten Vergleich:

2022/Jänner: 495 EUR - 2023/Jänner: 544 EUR

2022/Februar: 520 EUR - 2023/Februar: 542 EUR

Blick auf die Quellmärkte

Mit Blick auf die Quellmärkte von Sunny Cars stellt Thorsten Lehmann vor allem in Deutschland, aber auch in den Niederlanden einen besonders hohen Buchungsanstieg fest.

Aber auch mit der Nachfrage in der Schweiz und in Österreich zeigt sich Thorsten Lehmann sehr zufrieden: „Auch in diesen Ländern legen wir derzeit im Vergleich zum Jahresende 2022 gewaltig zu“, stellt er fest. (red)