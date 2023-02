Condor bietet neue exklusive Prime Seats

Zusätzlich zu den Annehmlichkeiten der Condor Business Class bieten die vier Prime Seats in der vordersten Reihe des Flugzeugs noch mehr Platz, ein größeres Bett, eine gegenüberliegende Sitzmöglichkeit, einen riesigen Bildschirm und weitere exklusive Vorzüge. Ein Prime Seat ist für Gäste mit einem Business Class Ticket bereits ab 199,99 EUR pro Strecke buchbar.

Exklusivität und Komfort

Die Prime Seats befinden sich in den vorderen Reihen der Business Class der A330neo und bieten mit einem größeren Bett und einem breiteren Fußraum noch mehr Platz zum Ausstrecken. Ein gemütlicher Pyjama sorgt zusätzlich für den Extra-Wohlfühlfaktor. Außerdem bieten die Prime Seats eine gegenüberliegende Sitzmöglichkeit mit einem Tisch in der Mitte und eigenem Sicherheitsgurt. Reisepartner können somit bequem mit einem Getränk anstoßen, sich unterhalten oder Karten spielen.

Ihre Unterhaltung können Prime Seats-Gäste künftig auf dem noch größeren 24 Zoll 4K-Monitor mit einer Bildschirmdiagonale von über 60cm genießen. Ein Snack-Korb mit süßen und salzigen Snacks, der den ganzen Flug über am Platz bleibt, rundet das Entertainment-Erlebnis ab. Und wer auch über den Wolken online sein möchte, erhält das Internetpaket kostenlos zum Prime Seat dazu.

Services an Bord

Die neuen Condor A330neo überzeugen mit zahlreichen Annehmlichkeiten für Gäste aller Buchungsklassen. Zu den Highlights in der Business Class zählen zum Beispiel die Full-Lie-Flat Schlafsessel, die sich bequem und stufenlos zu einem 1,99m langen Flachbett umfunktionieren lassen.

Auch das Bordunterhaltungsprogramm wurde komplett überarbeitet und bietet Reisenden so nicht nur über 250 Filme und 160 Serien, diese können dank einer neuen Bluetooth-Funktion nun auch mit den eigenen kabellosen Kopfhörern geschaut werden. Außerdem wurde jeder Sitz mit einem USB A/C Anschluss oder einer Steckdose ausgestattet und wer surfen möchte, kann das Highspeed Broadband Internet für Connectivity über den Wolken nutzen.

Zum kulinarischen Angebot auf der Langstrecke zählen mehrgängige, international inspirierte Taste the World Menüs - je nach Buchungsklasse erhalten Condor-Gäste dabei ein Standard, Premium oder Gourmet Menü. Bis 24 Stunden vor Abflug können außerdem beispielweise laktose- oder glutenfreie Sondermenüs vorbestellt werden. Weitere Services für alle Buchungsklassen sind in Planung. (red)