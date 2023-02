vtours nimmt Sansibar neu ins Programm

Als Ganzjahresziel mit durchschnittlich 25 - 30 Grad Tagestemperaturen ist das tropische Paradies im Osten Afrikas immer noch ein Geheimtipp - welches Kunden nun mit den Angeboten von vtours entdecken können. So bringt der Veranstalter ihre Reisenden künftig an Bord von Condor in elf Stunden Flugzeit von Frankfurt direkt ans Ziel. Zusätzlich werden Pauschalen u.a. auch mit Lufthansa, Emirates, Etihad oder Oman Air paketiert und in allen gängigen Buchungskanälen vermarktet.

Highlights des neuen Portfolios

Zu den Highlights der beiden Veranstaltermarken VTO und VTOI für Sansibar zählen beispielsweise das Sandies Baobab Beach Zanzibar am Nungwi Beach, sowie am gleichen Strandabschnitt das Royal Zanzibar Beach Resort, inmitten eines acht Hektar großen tropischen Gartens.

Kunden die auf die bewährten Qualitätsstandards der RIU-Hotelkette setzen haben die Auswahl zwischen der familienfreundlichen Anlage RIU Jambo und dem eleganten Adults Only RIU Palace Zanzibar.

An der Ostküste stehen beispielsweise das Emerald Zanzibar Resort & Spa am Muyuni Beach zur Buchung bereit. Oder auch das Karafuu Beach Resort & Spa, in dem Gäste auf Wunsch in geräumigen Cottages wohnen können.

"Von der einheimischen Lebensphilosophie 'Hakuna Matata', wörtlich übersetzt 'Es gibt keine Sorgen' oder 'Alles in bester Ordnung', wird sich jeder Besuchende des Juwels im Indischen Ozean anstecken lassen und sicher lange davon zehren", so vtours in der Aussendung zur neuen Destination abschließend.

Das bestehende Portfolio soll sukzessive weiter ausgebaut werden. (red)