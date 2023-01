Eurotours & Passolution starten Kooperation

Reisenden moderne Lösungen zu bieten, um ihnen die Reiseplanung zu erleichtern und sie sicher an ihr Traumziel zu bringen: das ist das gemeinsame Ziel der beiden Unternehmen, das durch die Zusammenarbeit noch weiter vorangetrieben werden soll. Ganz nach der Devise: “Mit Innovation zum Erfolg”, so Eurotours und Passolution in der Aussendung.

Erleichterte Reiseplanung

Mehr als 1.900 Reiseveranstalter in 70 Ländern zählen zu den langjährigen Partnern von Eurotours, ebenso wie über 3.000 Hotelpartner und 3.500 weitere Leistungsträger weltweit. Mit Passolution steht nun ein weiteres Unternehmen an der Seite des Reiseveranstalters, das moderne Technik mit einfacher Handhabung in seinem Produkt vereint.

So lassen sich künftig über die Datenbank des Softwareherstellers die Einreise-, Visa- und Gesundheitsbestimmungen für alle Länder in Kombination mit allen Nationalitäten abfragen. Zentral gebündelt und kompakt aufbereitet, in verschiedenen Sprachen abrufbar, macht Passolution damit die Erfüllung der vorvertraglichen Informationspflicht zum Kinderspiel. Doch nicht nur das: Täglich aktualisierte Corona-Informationen, ein eigenes Infosystem und eine automatische Update-Funktion inklusive E-Mail-Benachrichtigung sorgen dafür, dass Reisende keine Neuerung verpassen.

Weitere Informationen zu Passolution unter www.passolution.de (red)