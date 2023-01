Allianz Partners: Neuer Vertriebschef

Seit November 2022 verstärkt Erik Passer das Allianz Partners Team als Bereichsleiter Vertrieb (Chief Sales Officer) für Österreich und Südtirol. In seiner Rolle zeichnet er für strategische Vertriebsaktivitäten sowie den Geschäftsausbau in allen Geschäftsfeldern in Österreich und Südtirol verantwortlich.

Sein Ziel sei es, gemeinsam mit dem Vertriebsteam die Nähe zu den Partnern nachhaltig zu stärken und Innovationen weiter voranzutreiben. Im Fokus stünden dabei immer die KundInnen und ihre Bedürfnisse, für die Allianz Partners einfache, maßgeschneiderte Lösungen bereitstellt. Im Bereich Reiseversicherung sei beispielsweise ein komplett individuelles bedarfsgerechtes Allianz Travel Produkt-Portfolio samt digitalem Service-Angebot kreiert worden. Im Assistance-Bereich biete das Unternehmen Innovationen im Bereich Abschleppservices und neue Mobilitätslösungen beispielsweise im Bereich E-Mobilität, so Allianz Partners in der Presseaussendung.

Gelernter Touristiker

„Die Wünsche unserer Geschäftspartner und KundInnen sind unser Auftrag. Mein Ziel ist es, ihnen als verlässlicher Partner mit einer internationalen Marke und entsprechendem Knowhow zur Seite zu stehen. Persönlicher Austausch und Handschlagqualität sind dabei für mich unverzichtbar und Teil unseres Service“, erklärt Passer.

Erik Passer ist gelernter Touristiker mit langjähriger Erfahrung in der Versicherungsindustrie. Nach seiner Ausbildung an den Tourismusschulen Klessheim und der Wirtschaftsuniversität Wien startete er in einem Salzburger Reisebüro durch und verantwortete dort die erfolgreiche Markteinführung eines Online-Hotelreservierungssystems. Danach war der gebürtige Salzburger - und inzwischen Wahlwiener - zehn Jahre in leitender Position bei einem führenden Spezialversicherer tätig, weiters in der österreichischen Geschäftsführung eines der weltweit größten Maklerhäuser. In seiner neuen Rolle bei Allianz Partners ist er Teil des Management Teams und berichtet direkt an die Österreich-Geschäftsführerin Silke Zettl, die die Chief Executive Officer (CEO) Funktion im Sommer 2022 übernommen hat. (red)