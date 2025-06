LMX: Hüseyin Cengiz im Österreich-Team

Erst kürzlich wurde Gürkan Taskiran als Direktor Sales & Marketing und regionaler Ansprechpartner für Österreich eingesetzt. Nun unterstützt ihn Cengiz, der nach seiner Tourismusausbildung von 2017 bis 2024 bei FTI im Service Center sowie im Sales & Marketing tätig war. Nach der Insolvenz von FTI arbeite er für den Tourismusverband Linz. Hüseyin Cengiz ist nun als Key Account Manager Ansprechpartner für die Reisebüros in Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Kärnten, Tirol und Vorarlberg.

„Wir freuen uns sehr, dass Hüseyin Cengiz jetzt Teil der LMX-Familie ist. Als Key Account Manager für Österreich wird er eine wichtige Rolle dabei spielen, unseren Vertrieb in der Region weiter auszubauen. Außerdem wird er als Ansprechpartner für unsere Agenturpartner in Österreich zur Verfügung stehen“, sagt Gürkan Taskiran. „Was wir an ihm besonders schätzen: Er denkt unternehmerisch, packt Dinge direkt an und bringt genau die richtige Energie mit, um unsere Marken – besonders LMX Individuell und Suntrips – in Österreich noch sichtbarer und attraktiver für Reisebüros zu machen.“

Hüseyin Cengiz ist unter h.cengiz@lmx-austria.at sowie unter Tel. +43 660 / 612 73 45 erreichbar. (red)