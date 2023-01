Österreichisches Umweltzeichen: 15 Tourismusbetriebe ausgezeichnet

Seit mehr als 30 Jahren ist das Österreichische Umweltzeichen das wichtigste staatlich geprüfte Umweltsiegel in Österreich und steht für eine konsequente Orientierung an Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Die Auszeichnung erhalten für die Nutzungsdauer von vier Jahren nur jene Angebote aus den Bereichen Tourismus, Green Meetings & Events, Kunst & Kultur, Bildung und Produkt die eine Reihe an Umweltkriterien wie Qualität und Langlebigkeit erfüllen. Die Betriebe unterziehen sich dafür einer externen Überprüfung, in der die Einhaltung der jeweiligen Umweltzeichen-Richtlinie genaustens kontrolliert wird.

„Immer mehr Unternehmen und Betriebe stellen auf eine klima- und ressourcenschonende Wirtschaftsweise um. Das ist gut und wichtig. Denn eine klimafreundliche Wirtschaftsweise hat klare Wettbewerbsvorteile. Das zieht auch mehr Kundschaft an und tut dem Klima gut. Ich freue mich sehr darüber, dass wir heute 38 neue Lizenznehmer des Umweltzeichens und des EU Ecolabels in diesen Kreis der Vorreiter aufnehmen können“, so Klimaschutzministerin Leonore Gewessler im Rahmen der Verleihung.

Ausgezeichnete Tourismusbetriebe

Mehr als ein Drittel der bei der Verleihung ausgezeichneten Unternehmen kommt aus dem Tourismusbereich, die Betriebe stammen aus Vorarlberg, Tirol, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark und Wien. Besonders hervorzuheben ist die Hotelkette harry’s home, die für mehrere Standorte – Bischofshofen, Dornbirn, Hart bei Graz, Wien, Telfs, Linz-Urfahr und Steyr – sowohl das Österreichische Umweltzeichen für Beherbergungsbetriebe als auch das EU Ecolabel erhielt.

Alle neuen Lizenznehmer in der Kategorie Tourismus im Überblick:

Austria Trend Hotel Congress Innsbruck (Innsbruck, Tirol)

Boutique Hotel Das Tigra (1. Bezirk, Wien) – Umweltzeichen & EU Ecolabel

Brandlhof der Volkskultur Niederösterreich (Krems, Niederösterreich)

harry's home Bischofshofen (Salzburg) – Umweltzeichen & EU Ecolabel

harry’s home Dornbirn (Vorarlberg) – Umweltzeichen & EU Ecolabel

harry’s home Hart bei Graz (Steiermark) – Umweltzeichen & EU Ecolabel

harry's home Linz-Urfahr (Oberösterreich) – Umweltzeichen & EU Ecolabel

harry’s home Steyr (Oberösterreich) – Umweltzeichen & EU Ecolabel

harry’s home Telfs (Tirol) – Umweltzeichen & EU Ecolabel

harry’s home Wien Millennium Tower (20. Bezirk, Wien) – Umweltzeichen & EU Ecolabel

Hotel & Wirtshaus Post (St. Johann, Tirol) – Umweltzeichen & EU Ecolabel

Kulturhaus Brotfabrik - Caritas der Erzdiözese Wien – Hilfe in Not (10. Bezirk, Wien )

Landhaus Edelweiss (St. Leonhard/Pitztal, Tirol) – Umweltzeichen & EU Ecolabel

Seecamping Appesbach (St. Wolfgang, Oberösterreich) – Umweltzeichen & EU Ecolabel

ÖBB Infrastruktur AG Bildungszentrum Wien (10. Bezirk, Wien)

Orientierungshilfe im Umwelt- und Klimaschutz

Im Tourismussektor steht das Österreichische Umweltzeichen für konsequente nachhaltige Betriebsführung in ausgezeichneten Hotels, Gastronomiebetrieben, Campingplätzen und Schutzhütten sowie bei den verschiedensten Veranstaltungen, die als Green Meeting oder Green Event organisiert werden. Nachhaltige Tourismusregionen sowie Reiseangebote runden das Portfolio im Fremdenverkehrssektor ab.

Zu Jahresende 2022 waren bereits rund 500 Unternehmen aus den Bereichen Tourismus, Gastronomie sowie Kunst und Kultur Träger des Nachhaltigkeitssiegels. In der Veranstaltungsbranche sind mehr als 100 Betriebe mit dem Umweltzeichen für Green Meetings & Events zertifiziert. Außerdem tragen im Tourismusbereich bereits mehr als 100 Beherbergungs- bzw. Campingbetriebe das Europäische Umweltzeichen EU Ecolabel, das am europäischen Markt als einheitliche Kennzeichnung für umweltfreundliche Produkte, Dienstleistungen und Tourismusbetriebe dient.

2023 widmet sich das Österreichische Umweltzeichen dem Schwerpunkt „Ecosystem Restoration“. Nähere Informationen zum Österreichischen Umweltzeichen unter: www.umweltzeichen.at (red)