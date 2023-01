ÖRV & ÖVT starten digitale Recruiting-Kampagne

ÖRV Generalsekretär Dr. Walter Säckl freut sich die digitale Recruiting-Kampagne, die auf den genannten Social Media-Kanälen durchgeführt wird anzukündigen und erklärt sie dabei kurz und knapp wie folgt: "Drei Monate lang werden wir Quereinsteiger für die Bereiche Geschäftsreisen, Urlaubsreisen und Incentive- & Kongressreisen animieren, sich bei den Stelleninseraten unserer Mitgliedsunternehmen zu bewerben. Bisher haben sich mehr als 25 ÖRV- bzw. ÖVT-Mitglieder entschlossen, diese kostenlose Recruiting-Möglichkeit in Anspruch zu nehmen und es werden bereits mehr als 100 Stellenanzeigen gepostet", so Säckl. "Damit ist der erfolgreiche Start der gemeinsamen Branchenaktion von ÖRV und ÖVT sichergestellt und wir freuen uns, wenn in der Folge viele freie Positionen erfolgreich besetzt werden können."

Nutzung des kostenlosen Recruiting-Tools

Unternehmen die ebenfalls von dem kostenlosen Recruiting-Tool Gebrauch machen wollen, können offene Stellen im Bereich Geschäftsreisen, Urlaubsreisen und Incentive- & Kongressreisen noch bis Ende Februar melden. Dazu einfach das unten angehängte Excel-Sheet ausfüllen und an die Agentur: office@spectory.at schicken. Die Unternehmen erhalten dann einen eigenen Account, mit dem sie ihre Stellenanzeigen dann selbst verwalten (neu erstellen, bearbeiten, löschen) können. (red)