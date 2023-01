Memphis: 20 Jahre Stax Museum & Festival-Highlights 2023

Die Stadt die als "Home of Blues, Soul & Rock 'n' Roll" bekannt ist, feiert in diesem Jahr ganzjährig das 20-jährige Jubiläum des Stax Museum of American Soul Music. Zu den Höhepunkten der Feierlichkeiten zählen beispielsweise das Fundraiser-Konzert Night Train am 29. April 2023 mit Künstlern des ehemaligen Stax-Labels sowie die Konzertserie Live in Studio A im Juli. Darüber hinaus werden Besuchern monatlich weitere musikalische Veranstaltungen geboten.

Bei der Umsetzung des Festjahr engagieren sich dabei ganz besonders unter anderem: der ehemalige Chef der Stax Records Al Bell, die Singer-Songwriters des Labels David Porter und William Bell, Booker T. Jones und Steve Cropper von Booker T. & the M.G.’s sowie James Alexander und Larry Dodson von den Bar-Kays.

Highlights des Festival-Jahres

Schon vom 24. bis 28. Jänner steigt wieder die Weltmeisterschaft des Blues, nachdem die International Blues Challenge im Vorjahr wegen der Pandemie in den Mai verschoben werden musste.

Ein weiteres Highlight markiert Memphis in May mit großen Festivals an vier Wochenenden, darunter das Beale Street Music Festival in der Bluesmeile der USA vom 5. bis 7. Mai 2023 und die internationalen Meisterschaften der Barbecue-Küche, der World Championship Barbecue Cooking Contest vom 17. bis 20. Mai 2023.

Auch die jährliche Festivalwoche Elvis Week findet in diesem Jahr natürlich rund um den 16. August, als Elvis 1977 mit erst 42 Jahren in Memphis starb, statt. Zahlreiche Events laufen dann an der Elvis-Villa Graceland Mansion - ganzjährig die besucherstärkste Attraktion von Memphis - sowie im Ausstellungskomplex Elvis Presley’s Memphis gegenüber und im ebenfalls dazugehörigen Hotel The Guest House at Graceland.

Größeres Angebot als vor der Pandemie

Die Besucherzahlen lagen 2022 höher als vor der Pandemie 2019. Memphis hat seitdem sein Angebot an Hotels ausgebaut; für 2023 sind weitere Eröffnungen wie das Memphis Aloft im Mai angekündigt. Auch eine Reihe neuer Restaurants und Craft-Beer-Brauereien stehen im Plan.

Weitere Reiseinformationen erhalten Interessierte beim Verkehrsbüro Memphis Travel unter: Tel. 0521-986-0420, www.memphis-reisen.de

Zum Stax Museum unter: www.staxmuseum.com (red)