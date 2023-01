Einladung zum Kino Event in Wien

Agents dürfen sich dabei natürlich nicht nur auf einen tollen Film, Popcorn und Drinks, sondern auch auf News & Infos aus erster Hand, der vier Partner freuen. Gezeigt wird der neue Kinofilm: „I wanna dance with somebody”- der das Leben der US Sängerin Whitney Houston beleuchtet. Pro Büro können zwei Agents an dem besonderen Kinoabend teilnehmen.

Details zum Zeitplan:

18:30 – 19:00 Uhr: Welcome

19:00 – 20:15 Uhr: Offizielle Begrüßung und Präsentation der Partner

20:15 Uhr: Filmvorstellung „I wanna dance with somebody”

ca. 22:15 Uhr: Ende der Veranstaltung

Nähere Informationen zum Kino Event 2023

Datum: 16. Februar 2023

Uhrzeit: ab 18:30 Uhr

Location: Filmhaus am Spittelberg - Spittelberggasse 3, 1070 Wien

Anmeldung: First Come, first serve - bis Freitag, 20.1 2023 unter: DasKinoevent2023

First Come, first serve - bis Freitag, 20.1 2023 unter: DasKinoevent2023 Wichtig: Agents erhalten erst nach der Anmeldefrist die verbindliche Zusage - Kostenlose Storno ist bis 10 Tage vor dem Event möglich, danach wird eine Storno-Gebühr in Höhe von 20 EUR pro Teilnehmer berechnet

