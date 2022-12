Costa spendet Lebensmittel an die Wiener Tafel

Auch diesen Winter unterstützt Costa Kreuzfahrten die Organisation mit „Made in Italy“-Lebensmittelpaketen die gemeinsam an Sozialeinrichtungen wie das Ute Bock Haus verteilt wurden. Insgesamt 160 dieser Pakete à 5 kg konnten so armutsbetroffenen Familien und obdachlosen Frauen und Kindern überreicht werden. Unter den Lebensmitteln befanden sich hauptsächlich Grundnahrungsmittel wie Mehl, Zucker, Öl, Reis, Pasta, Sugo, Kaffee und Süßigkeiten.

„Wir freuen uns, auch in diesem Jahr die Wiener Tafel zu unterstützen und armutsbetroffenen Menschen zu helfen. Gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig Zusammenhalt zu zeigen und gemeinsam etwas gegen den Hunger in Österreich zu tun“, so Martina Pehsl, PR & Marketing Manager Costa Kreuzfahrten Austria & Switzerland, die als Teil des Costa Teams die Wiener Tafel vor Ort unterstützte.

Die Costa Crociere Foundation

Die Costa Crociere Foundation setzt sich seit 2015 mit Umwelt- und Sozialprojekten für die Förderung, Unterstützung und Entwicklung unterschiedlichster Initiativen ein, an denen mehr als 127.000 Begünstigte aus mehr als 130 verschiedenen Ländern beteiligt waren. Schwerpunkt dieser Initiativen sind der Umweltschutz und die Bekämpfung von Not und Benachteiligung in verschiedensten Ecken der Welt.

Die Initiative in Österreich ist Teil eines umfassenderen Corporate Freiwilligenprogramms, das von Mitarbeitenden der Costa Niederlassungen in sechs europäischen Ländern mitgetragen wird. In Österreich arbeitet Costa dieses Jahr nun schon zum zweiten Mal mit der Wiener Tafel zusammen, um die heimische Situation zu verbessern. Zuletzt hat die Costa Crociere Foundation im Februar über 700 kg Lebensmittel an rund 1.000 Personen verteilt. (red)