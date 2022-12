Scherz Werbeagentur gewinnt Deutschen Agenturpreis

393 Agenturen haben ihre Projekte eingereicht. Umso mehr freut es das Agentur-Duo Dominik Scherz und Lukas Hasenauer, dass sie sich erneut einen Preis beim Deutschen Agenturpreis in der Kategorie Agenturdarstellung sichern konnten. „Werbung für alle – so lautete das Motto für die Imagekampagne unserer Agentur“, so Dominik Scherz, der 2014 die Agentur gründete, und ergänzt: „Wir dürfen uns täglich auf neue Themen und Inhalte einlassen. Unsere Kompetenzen sind dabei ebenso vielfältig wie unsere Kunden. Mit Freude an der Arbeit und einem hohen Maß an Erfahrung finden wir für jedes Projekt die individuellste Lösung.“

Die Kremser Werbeagentur Scherz

Seit 2014 entwickelt die Scherz Werbeagentur Werbung und Design mit kreativer, strategischer und gestalterischer Präzision. So gelingt es Lukas Hasenauer und Dominik Scherz, Marken und Produkte beständig, relevant und spannend zu inszenieren und einen echten Mehrwert zu schaffen.

Neuer Standort: Seit Oktober 2022 befindet sich die Agentur an einem neuen Standort - und zwar direkt am Stadtpark von Krems an der Donau (Roseggerstraße 12/4, 3500 Krems an der Donau).

Nähere Informationen zu Scherz unter: www.agentur-scherz.at (red)